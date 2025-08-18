El mercado inicia la semana entre incertidumbre geopolítica y expectativa monetaria

El comienzo de la nueva semana está marcado por la cautela de los inversores, atrapados entre esperanzas y preocupaciones derivadas de factores geopolíticos y macroeconómicos. La esperada reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska terminó sin compromisos ni declaraciones concretas sobre un eventual acuerdo de paz, lo que generó un clima de decepción en los mercados globales.

Según un informe de Deutsche Bank, la confianza de los inversores se encuentra en su nivel más bajo de los últimos tres meses. En la misma línea, Apollo Sløk advierte sobre el deterioro del entorno macroeconómico: la caída en los flujos del comercio marítimo apunta a un debilitamiento del consumo global. Incluso un fondo privado escandinavo señaló que la asignación de capital en empresas de inteligencia artificial ya supera los extremos alcanzados durante la burbuja de las puntocom.

Fuente: Apollo Sløk.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Expectativas en torno a la Reserva Federal

Tras la improductiva reunión en Alaska, otra de las grandes incógnitas que mantiene en vilo al mercado es la próxima decisión de la Reserva Federal sobre política monetaria. Los inversores buscan una señal clara, pero por ahora la dirección no está definida: la sesión abrió en niveles prácticamente idénticos a los del cierre del viernes.

Análisis técnico del S&P 500

El índice S&P 500 (US500, gráfico D1) se encuentra actualmente en la parte superior de un canal de consolidación que se va estrechando dentro de una tendencia alcista. El precio cotiza muy por encima de sus medias móviles, aunque los indicadores RSI todavía no marcan condiciones de sobrecompra.

El mercado busca un catalizador que le permita seguir avanzando. De no encontrarlo, la corrección podría ser significativa. Los niveles de soporte inicial se sitúan en 6.360 puntos, seguidos por los 6.250, donde confluyen los mínimos recientes y la EMA50. Soportes adicionales se localizan en la EMA100 y en la EMA200, esta última coincidente con los mínimos de hace dos meses, lo que la convierte en un nivel crítico en caso de descensos más profundos.

Noticias corporativas

UnitedHealth Group (UNH.US)

La compañía de seguros de salud es la gran protagonista de la sesión. Tras un año complicado, la acción vivió un repunte espectacular después de que se conociera que Warren Buffett y Michael Burry realizaron importantes compras de acciones y opciones. El viernes, UnitedHealth cerró con un gap alcista superior al 10 %, y este lunes avanza otro 2 % en la apertura. El mercado estará atento a si este cambio de sentimiento se consolida en el tiempo.

Fuente: xStation

Palo Alto Networks (PANW.US)

Al cierre de la sesión de este lunes, uno de los líderes mundiales en ciberseguridad presentará los resultados correspondientes al primer semestre de 2025. El consenso espera ingresos por 2.500 millones USD y un beneficio por acción (EPS) de 0,85 USD, lo que marcaría un nuevo hito de crecimiento para la compañía.

Novo Nordisk (NVO.US)

La farmacéutica danesa, conocida por su revolucionario tratamiento contra la obesidad Ozempic, recupera terreno tras recientes caídas gracias al optimismo generado por un nuevo fármaco aprobado por la FDA. Se trata de Wegovy, medicamento que ha mostrado eficacia en el tratamiento de enfermedades hepáticas, ampliando el potencial de mercado de la compañía.

Sector de energías renovables

En Estados Unidos, nuevas normas para la concesión de créditos fiscales destinados a proyectos de infraestructura verde están impulsando la valoración de las compañías del sector. Una de las más beneficiadas es Vestas, que sube un 15 %.

Soho House (SHCO.US)

La empresa estadounidense de hostelería y restauración será adquirida por un fondo privado de inversión que pagará 9 USD por acción, lo que supone una prima del 18 % respecto a la valoración actual del mercado.

Dayforce (DAY.US)

La compañía de software para negocios sube un 13 % tras anunciarse que ha sido seleccionada como proveedor estratégico por el fondo de inversión Thoma Bravo, un acuerdo que refuerza su posición en el competitivo mercado de soluciones empresariales.

