El mercado se decepciona ante la falta de cambios en la composición del índice estadounidense 📉

Las acciones de Robinhood聽y AppLovin caen aproximadamente un 5鈥% en la jornada de hoy, borrando parcialmente las ganancias recientes. En las sesiones previas a la revisi贸n de la composici贸n del 铆ndice, programada para el viernes, algunos inversores hab铆an abierto posiciones especulativas en estos valores, anticipando su posible inclusi贸n en el 铆ndice S&P 500. Una decisi贸n favorable habr铆a impulsado la demanda por parte de ETFs que replican el 铆ndice, adem谩s de aumentar el inter茅s general de los inversores institucionales y minoristas. Sin embargo, el viernes se decidi贸 mantener sin cambios la composici贸n del S&P 500, lo que provoc贸 una reacci贸n negativa este lunes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Como resultado, hoy se observan huecos bajistas en las cotizaciones de ambas compa帽铆as, reflejo de la decepci贸n del mercado ante la decisi贸n de S&P Dow Jones Indices. Durante el rally del viernes, las acciones de Robinhood llegaron a cotizar cerca de su nivel m谩s alto desde 2021. Fuente: xStation

