El Nasdaq 100 cae 0.5% 🚩

Los futuros del índice Nasdaq 100 (US100) caen alrededor de 0.5%, unos 30 minutos antes del inicio de la sesión en EE. UU. El sentimiento de los inversores se ha debilitado ligeramente, pese a los avances hacia la reapertura del gobierno estadounidense. El principal factor detrás del retroceso parece ser la reacción negativa del mercado al reporte de beneficios de CoreWeave (CRWV.US), una de las principales proveedoras de infraestructura GPU para centros de datos utilizados por gigantes tecnológicos como Nvidia.

CoreWeave, anteriormente una destacada minera de Ethereum, ha transformado completamente su modelo de negocio para capitalizar el auge de la inteligencia artificial (IA). Actualmente, la compañía arrienda procesadores gráficos y colabora con grandes actores del sector como Meta Platforms y OpenAI.

El último índice NFIB de optimismo empresarial en EE. UU. se situó por debajo de las expectativas. El sentimiento entre las pequeñas empresas estadounidenses —que representan casi la mitad del empleo nacional— se debilitó en octubre. El indicador registró 98.20 puntos, frente al pronóstico de 98.3 y el dato previo de 98.80. No obstante, la magnitud de la sorpresa negativa fue limitada.

En las próximas semanas, los datos macroeconómicos estadounidenses retrasados serán observados de cerca. Si los reportes resultan especialmente débiles, los inversores podrían sobrerreaccionar ante temores de recesión. Por otro lado, la temporada de resultados corporativos continúa mostrando fortaleza, y la Reserva Federal podría optar por un recorte de tasas en diciembre. Si el proceso de reapertura del gobierno se concreta en los próximos días, aún es posible ver un nuevo repunte en Wall Street.

CoreWeave bajo presión – la acción cae 8%

Las acciones de CoreWeave retroceden en el pre-market tras que la compañía recortara su previsión anual de ingresos, debido a retrasos en el lanzamiento de un centro de datos clave, pese a la sólida demanda por sus servicios de IA.

La empresa enfrenta costos de infraestructura crecientes , precios más altos de GPU y mayor competencia por capacidad de cómputo , factores que están afectando su rentabilidad. Según la propia compañía, los problemas se originaron en la colaboración con uno de sus principales socios de centros de datos; sin embargo, el cliente accedió a extender el contrato , manteniendo su valor total sin cambios.

Analistas de Barclays señalaron que los resultados reflejan riesgos operativos en el sector de infraestructura de IA, recordando a los inversores que la construcción de centros de datos a gran escala es un desafío de ingeniería altamente complejo.

Desde su salida a bolsa en marzo de 2025, la acción de CoreWeave ha subido más de 150%, pero en el tercer trimestre su margen operativo cayó de 21% a 16%. Los ingresos alcanzaron 1.36 mil millones de USD, superando las expectativas de 1.29 mil millones, aunque la menor rentabilidad podría convertirse en un problema si la demanda de IA se enfría.

Entre los riesgos adicionales destacan el ciclo corto de vida de los chips GPU, la ciclicidad del sector y la posibilidad de deterioros contables sobre los activos de GPU. A pesar de cotizar aproximadamente 30% por debajo de sus máximos, la capitalización bursátil de CoreWeave aún ronda los 52 mil millones de USD. El reporte decepcionante ha afectado el sentimiento en el sector de infraestructura de IA, con una menor confianza en la sostenibilidad de su rápido crecimiento.

Análisis técnico del Nasdaq 100

Gráfico H1: el índice retrocedió tras alcanzar la zona de 25,700 puntos. Actualmente cotiza en torno a la EMA50, que actúa como soporte intradía clave. La zona de 25,700 puntos se mantiene como resistencia técnica importante desde la perspectiva del price action.

Gráfico D1: el índice defendió el soporte de corto plazo cercano a 25,200 puntos (EMA50, línea naranja). El indicador RSI permanece neutral, en torno a 53 puntos.

