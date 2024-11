El Nasdaq-100 cae un 0,3 %. Las acciones de Albemarle y Cava Group suben 📈

El sentimiento del mercado de valores de EE. UU. es mixto hoy; el US500 y el US100 fluct煤an alrededor de m谩ximos hist贸ricos

El IPC de EE. UU. en l铆nea con las expectativas; Fed Logan ve recortes de tasas cautelosos en el futuro; la tasa real de los fondos federales un paso m谩s cerca de neutral

Fed Kashkarki ve condiciones m谩s suaves en el mercado laboral con la Fed en una buena posici贸n para respaldar el crecimiento si es necesario

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os son "r铆gidos" en el 4,43 % hoy; el d贸lar estadounidense sube; las acciones relacionadas con Bitcoin, Coinbase y Microstrategy, cambiaron poco a pesar del aumento de Bitcoin por encima de los $ 92k US100 (intervalo D1) Fuente: xStation5 聽 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 聽 El sentimiento general en la sesi贸n del mercado de valores de EE. UU. de hoy es mixto. Fuente: xStation5 Noticias del mercado de valores de EE. UU. Amgen (AMGN.US) sube un 4% despu茅s de que la farmac茅utica dijera que los resultados de su estudio de fase 1 sobre MariTide no sugieren un problema de seguridad 贸sea y no cambian su convicci贸n.

sube un 4% despu茅s de que la farmac茅utica dijera que los resultados de su estudio de fase 1 sobre MariTide no sugieren un problema de seguridad 贸sea y no cambian su convicci贸n. Coty (COTY.US) cae un 2% despu茅s de que la compa帽铆a de belleza fuera degradada de comprar a mantener en TD Cowen, que se帽al贸 catalizadores limitados a corto plazo.

cae un 2% despu茅s de que la compa帽铆a de belleza fuera degradada de comprar a mantener en TD Cowen, que se帽al贸 catalizadores limitados a corto plazo. CyberArk Software (CYBR.US) sube un 7%, despu茅s de que la compa帽铆a de software de seguridad informara los resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas y aumentaron su pron贸stico para todo el a帽o.

sube un 7%, despu茅s de que la compa帽铆a de software de seguridad informara los resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas y aumentaron su pron贸stico para todo el a帽o. MARA Holdings (MARA.US) cae un 4% despu茅s de que la compa帽铆a de miner铆a de Bitcoin informara de los ingresos del tercer trimestre que no alcanzaron las expectativas.

cae un 4% despu茅s de que la compa帽铆a de miner铆a de Bitcoin informara de los ingresos del tercer trimestre que no alcanzaron las expectativas. Spire Global (SPIR.US) se dispara un 27% despu茅s de que la compa帽铆a de datos y an谩lisis basados 鈥嬧媏n el espacio acordara vender su negocio mar铆timo a Kpler por aproximadamente $ 241 millones. Hoy tambi茅n podemos ver un aumento en las acciones de Momentus (MTUS.US) y RocketLab (RKLAB.US)

se dispara un 27% despu茅s de que la compa帽铆a de datos y an谩lisis basados 鈥嬧媏n el espacio acordara vender su negocio mar铆timo a Kpler por aproximadamente $ 241 millones. Hoy tambi茅n podemos ver un aumento en las acciones de Momentus (MTUS.US) y RocketLab (RKLAB.US) Cava Group (CAVA.US) sube un 17% despu茅s de que la cadena de restaurantes mediterr谩neos aumentara sus proyecciones anuales de ventas comparables.

sube un 17% despu茅s de que la cadena de restaurantes mediterr谩neos aumentara sus proyecciones anuales de ventas comparables. La mayor minera de litio y proveedora de veh铆culos el茅ctricos con sede en EE. UU., Albemarle (ALB.US), sube un 7%, continuando el repunte mientras la gran minera de litio Liontown planea recortes de producci贸n

