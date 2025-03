📉El Nasdaq 100 cae un 1,5%

El Nasdaq pierde impulso, arrastrado por una ca铆da del 5,5% en Nvidia y la incertidumbre sobre aranceles馃搲 Los futuros sobre el 铆ndice Nasdaq 100 cayeron casi un 1,5% hoy, poniendo fin a una racha ganadora de tres d铆as, ya que el gigante de semiconductores Nvidia lider贸 las p茅rdidas en el sector tecnol贸gico tras informes de que China est谩 implementando nuevas restricciones que podr铆an afectar significativamente su negocio. Nvidia, uno de los componentes con m谩s peso en el 铆ndice, cay贸 un 5,5% y fue en gran parte responsable de la ca铆da diaria. El 铆ndice S&P 500 baj贸 casi un 0,9%, mientras que el Dow Jones apenas registr贸 una ligera ca铆da. Normas energ茅ticas de China afectan a Nvidia. Baja la tecnolog铆a estadounidense Las acciones de Nvidia cayeron a 115 d贸lares por acci贸n a media jornada, luego de que el Financial Times informara que Pek铆n introdujo nuevos requisitos de eficiencia energ茅tica para centros de datos , lo que prohibir铆a en la pr谩ctica el uso del chip H20 de la empresa en el mercado chino. Este chip fue dise帽ado espec铆ficamente para cumplir con los controles de exportaci贸n existentes de EE.鈥疷U., pero al parecer no cumple con estos nuevos est谩ndares m谩s estrictos.

Esta situaci贸n representa una amenaza significativa para el negocio de Nvidia en China , que representa aproximadamente 17.100 millones de d贸lares en beneficios anuales 鈥攃erca del 13% del total de la empresa. Seg煤n el FT, los reguladores chinos est谩n alentando activamente a las empresas tecnol贸gicas locales a dejar de usar procesadores de Nvidia en favor de alternativas que cumplan los nuevos requisitos.

La venta masiva se extendi贸 m谩s all谩 de Nvidia hacia el grupo de gigantes tecnol贸gicos conocido como los 鈥 Siete Magn铆ficos 鈥, que en conjunto cayeron un 1,5%. Tesla cay贸 un 4,8%, ampliando sus p茅rdidas de 2025 al 32,1%. Otras acciones relacionadas con inteligencia artificial, como Arista Networks o Super Micro Computer (-7,3%), tambi茅n registraron ca铆das significativas.

Adem谩s, Donald Trump tiene previsto anunciar hoy nuevos aranceles automotrices (lo cual no estaba en la agenda). Esto incrementa a煤n m谩s la incertidumbre en Wall Street, en contraste con la especulaci贸n reciente sobre una posible relajaci贸n en la 鈥済uerra comercial鈥 y una comunicaci贸n m谩s equilibrada desde la Casa Blanca. Nasdaq 100 (Intervalo diario) El Nasdaq 100 ha ca铆do por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, lo que indica que los compradores no lograron mantener esa zona de soporte. Ahora, los vendedores probablemente apunten al nivel de retroceso del 78,6%. Para reanudar la tendencia alcista, los compradores deben recuperar r谩pidamente el nivel de los 20.340 puntos. El RSI est谩 volviendo a probar el nivel de 48,5, que anteriormente actu贸 como resistencia, mientras se forma una divergencia alcista en el volumen. Mientras tanto, el MACD comienza a estrecharse, lo que indica una posible se帽al de precauci贸n. Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Nasdaq 100 (Intervalo de 1 hora) En el intervalo horario puede observarse que el volumen de ventas es muy fuerte hoy. Sin embargo, desde el 10 de marzo de 2025 ya se hab铆an observado otras ca铆das significativas en el Nasdaq 100. Fuente: xStation5

