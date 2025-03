El Nasdaq 100 cae un 2% 📉

La incertidumbre sobre la inflaci贸n arrastra el sentimiento en Wall Street 馃搲 | El VIX se dispara un 6% Los futuros sobre el 铆ndice VIX del CBOE (VIX) se disparan casi un 6% hoy, despu茅s de que los datos macroecon贸micos de EE. UU. resultaran desfavorables para Wall Street. Primero, los datos del PCE subyacente fueron m谩s altos de lo esperado, tanto en t茅rminos mensuales como anuales, con un fuerte repunte en la llamada medida 鈥渟upercore鈥 del PCE. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Segundo, el informe final de la Universidad de M铆chigan mostr贸 expectativas de inflaci贸n a煤n mayores que las previas: 4,1% (anteriormente 3,9%) a cinco a帽os y 5% interanual para el IPC proyectado a un a帽o (antes 4,9%). Todo esto sugiere que las presiones inflacionarias en la econom铆a estadounidense aumentar谩n, lo que podr铆a hacer que la Reserva Federal adopte una postura a煤n m谩s agresiva, a pesar de algunos datos de consumo m谩s moderados. El Nasdaq 100 cae casi un 2%, mientras que el S&P 500 retrocede un 1,5% 聽 Fuente: xStation5 El Nasdaq 100 no logr贸 superar la media m贸vil exponencial de 200 periodos (EMA200, l铆nea roja) en los 20.300 puntos, y observamos presi贸n que indica una posible nueva prueba de los m铆nimos anteriores. . 聽 Fuente: xStation5 El VIX rebota tras haber tocado un m铆nimo de casi un mes a comienzos de esta semana. 聽 Fuente: xStation5 Las acciones de Meta Platforms, Tesla, Amazon y Alphabet son las de peor desempe帽o dentro del grupo Big Tech en la jornada de hoy, mientras que Nvidia cae un 1,8%.

Los sectores defensivos como farmac茅uticas y servicios de salud superan en rendimiento al sector tecnol贸gico. 聽 Fuente: xStation5

