Trump y Musk reavivan su enfrentamiento: el presidente amenaza con retirar subsidios a Tesla y SpaceX

La tensión entre Donald Trump y Elon Musk ha escalado nuevamente, luego de que el presidente estadounidense amenazara con eliminar los subsidios federales que benefician a las compañías del empresario, en respuesta a sus críticas sobre el nuevo proyecto de ley fiscal y de gasto público. Subsidios bajo amenaza Trump declaró que su administración podría revisar los fondos otorgados a programas espaciales, satelitales y de vehículos eléctricos, sugiriendo que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado inicialmente por Musk, podría ahora volverse contra él: "DOGE es el monstruo que podría tener que regresar y comerse a Elon", expresó. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los puntos clave de la confrontación: Tesla y su socio Panasonic son de los principales beneficiarios de los créditos fiscales a la producción incluidos en la ley climática del expresidente Biden.

Musk ha recibido miles de millones en subsidios a través de Tesla y SpaceX , incluyendo créditos fiscales para consumidores de vehículos eléctricos.

Trump insinuó incluso que podría revisar el estatus migratorio de Musk, nacido en Sudáfrica, aunque este ya es ciudadano estadounidense. Musk responde y amenaza con un nuevo partido político El CEO de Tesla respondió desde su red social X, calificando el proyecto fiscal como "insano y destructivo", y advirtiendo que si se aprueba, fundará un nuevo partido político: “Si este proyecto de ley pasa, el America Party se formará al día siguiente”. Musk niega que su postura busque preservar beneficios para sus empresas: “Estoy diciendo que se recorte todo, ahora”. Impacto bursátil y riesgos operacionales Las acciones de Tesla cayeron más de un 6%, acumulando seis sesiones consecutivas a la baja. La empresa, que ya enfrenta una caída de las ventas globales y depende en gran medida de incentivos gubernamentales, podría ver afectado su ambicioso plan de robotaxis, cuya implementación depende de regulaciones federales. Puntos adicionales: El plan fiscal de Trump eliminaría el crédito fiscal de USD 7.500 para compradores de autos eléctricos , debilitando la competitividad de Tesla.

SpaceX mantiene contratos por más de USD 22.000 millones con el gobierno estadounidense.

Este nuevo capítulo en la disputa entre Trump y Musk podría tener consecuencias significativas tanto para los mercados financieros como para la política industrial de Estados Unidos, especialmente en sectores estratégicos como la transición energética y la innovación tecnológica. Fuente: xStation5.

