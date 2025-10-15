El Nasdaq 100 rebota impulsado por expectativas de recorte de tasas y avance tecnológico

- El Nasdaq 100 se recupera alrededor de un 0,9 % tras la caída de ayer.
- El repunte se debió al discurso del presidente de la Fed de ayer, que los mercados interpretaron como moderado.
- Los resultados de ASML y el plan de inversión de OpenAI brindan un respaldo adicional al sector tecnológico.
Los futuros del Nasdaq 100 rebotan alrededor de un 0,9% tras la caída de ayer, impulsados principalmente por el aumento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Sin embargo, el mercado desplazó rápidamente su atención de las preocupaciones sobre el comercio y volvió a las alzas, tras el discurso reciente del presidente de la Reserva Federal (Fed), que reforzó las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés en EE. UU. El optimismo también se ve respaldado por los beneficios de empresas clave y por los nuevos avances en el sector tecnológico.
El contrato del Nasdaq 100 ha cruzado hoy las medias móviles exponenciales de 100 y 30 periodos en el gráfico H4 (EMA100 – morado oscuro, EMA30 – morado claro), recuperando todas las caídas de la sesión anterior.
Fuente: xStation5
¿Qué está impulsando al Nasdaq 100 hoy?
- Durante su discurso de ayer, Jerome Powell dedicó un tiempo considerable a hablar sobre el riesgo creciente de un mercado laboral débil, lo que los inversores interpretaron como una señal dovish, indicando la posibilidad de otro recorte de tasas en EE. UU. El mercado de swaps ya había descontado con casi total certeza un recorte de 25 pb en octubre, pero la confirmación informal por parte del presidente de la Fed reforzó esas expectativas y generó optimismo en la renta variable.
- Powell subrayó que la Fed no puede actuar con demasiada rapidez en las etapas finales de la lucha contra la inflación. No obstante, la desaceleración de la demanda laboral y los problemas de contratación derivados de las políticas migratorias representan un riesgo relevante para el crecimiento, lo que sugiere que la política monetaria debería volverse gradualmente menos restrictiva.
- Los resultados de ASML confirman una fuerte demanda de inversión en infraestructura de IA, lo que apoya a las acciones tecnológicas —en especial a las de semiconductores— a pesar de la especulación sobre una posible burbuja de inteligencia artificial.
- La compañía reportó pedidos por 5.400 millones de euros (frente a los 4.900 millones previstos), reflejando el crecimiento de su base de clientes que adoptan tecnologías basadas en IA. La participación de ventas en China también aumentó significativamente (del 27% al 42%), lo que ilustra tanto el papel de China en el desarrollo de la IA como los riesgos derivados de las tensiones comerciales con EE. UU., que podrían limitar el comercio tecnológico o el acceso a materiales clave.
- Por su parte, OpenAI ha presentado un plan de inversión a cinco años valorado en más de un billón de dólares, destinado a desarrollar infraestructura avanzada de IA y ampliar sus productos y servicios. La estrategia incluye nuevas fuentes de ingresos, herramientas para empresas y comercio electrónico, agentes autónomos de IA y tecnologías de generación de video, con el respaldo de alianzas con AMD, NVIDIA, Broadcom y Oracle.
- Los acuerdos contemplan 10 GW de capacidad de cómputo y 300 000 millones de dólares en centros de datos, junto con el proyecto global Stargate. OpenAI espera que sus ingresos alcancen hasta 13 000 millones de dólares y proyecta un crecimiento en los suscriptores de ChatGPT.
