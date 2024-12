El Nasdaq 100 se hunde tras la decisión de la Fed

Los mercados sufrieron caídas considerables al final de la sesión de ayer después de que la Fed recortara los tipos de interés como se esperaba en 25 puntos básicos hasta el 4,5%, pero al mismo tiempo revisó en gran medida sus previsiones macroeconómicas e indicó un enfoque más cauteloso para los movimientos futuros.

Según Powell, puede que se necesiten más de 1 o 2 años para alcanzar el objetivo de inflación. En respuesta, ayer vimos una caída de casi el 1,5% en el par EUR/USD y un desplome del 3,5% en las cotizaciones del Nasdaq100.

Esta mañana, el Banco de Japón tomó su decisión sobre los tipos. También sin sorpresas con respecto a lo esperado, dado que el BoJ decidió mantener los tipos sin cambios en el 0,25%. La distribución de los votos de los banqueros fue de 8 votos a favor de mantenerlos y uno a favor de subirlos.

El yen cayó inicialmente a su nivel más bajo en un mes frente al dólar, antes de fortalecerse ligeramente. El par USD/JPY se mantiene en la zona de 155,00. Publicaciones macroeconómicas

También hay mucho movimiento en Nueva Zelanda. Los datos del PIB del tercer trimestre indican una caída del 1% intertrimestral (se esperaba un -0,4%) y una caída del 1,5% interanual, también mucho peor de lo esperado. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda no tiene previsto reunirse hasta el 19 de febrero. Las expectativas de un recorte de tipos de 50 puntos básicos en esa reunión han aumentado (y más recortes en reuniones posteriores).

El dólar neozelandés ha estado sujeto a la doble presión de un dólar fuerte y datos internos débiles, lo que resultó en caídas del 2,5% en las últimas 24 horas en el par NZD/USD. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hoy conoceremos varios informes macroeconómicos como son las decisiones del Norges y el Riksbank, los datos del mercado laboral polaco, la decisión del BoE, el informe del PIB del tercer trimestre de los EE. UU., las solicitudes de desempleo de los EE. UU. y los datos de inventario de gas de los EE. UU. Otros mercados

Los metales preciosos están rebotando después de las correcciones a la baja de ayer, que llevaron al oro a las zonas de soporte establecidas por la media móvil de 100 días.

El Bitcoin se mantiene por encima de los 100.000 dólares. La mayoría de las criptomonedas ceden terreno. En el caso del Bitcoin, la caída es del 7% con respecto a sus máximos de 108.000$. Fuente: xStation5

