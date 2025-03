El Nasdaq 100 sube un 1,5 %📈

馃殫Tesla lidera con su mayor alza intrad铆a desde noviembre de 2024 Wall Street sube al comenzar la nueva semana de operaciones. El US100 sube actualmente un 1,5 %, mientras que el US500 sube un 1,3 %. A medida que se aproxima la fecha l铆mite del 2 de abril para finalizar todos los cambios en los aranceles mutuos y estos ya est谩n siendo asumidos por los mercados, los nuevos comentarios de Trump sobre una posible flexibilidad en materia comercial est谩n aumentando el apetito por el riesgo. Adem谩s, la expiraci贸n de los contratos de futuros anteriores, que marcan el cierre del primer trimestre de operaciones burs谩tiles de 2025, est谩 reubicando parte del capital que recientemente estuvo bajo presi贸n por una ca铆da superior al 10 % en los principales 铆ndices estadounidenses. El US100 ya sube un 1,5 % y vuelve a situarse por encima de la media m贸vil exponencial de 200 d铆as (EMA de 200) (l铆nea dorada en el gr谩fico). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

Fuente: xStation Entre las acciones individuales, Tesla se destaca hoy, con una subida actual del 10 %, liderando las ganancias entre las acciones tecnol贸gicas del grupo Magnificent Seven. Al mismo tiempo, las acciones de Meta subieron un 3,55 %, Nvidia y Amazon ganaron cada una un 3,3 %, Alphabet subi贸 un 2,0 %, Microsoft gan贸 un 0,21 % y Apple subi贸 un 0,5 %. Tesla est谩 avanzando en el proceso de obtenci贸n de aprobaci贸n regulatoria en China para sus funciones m谩s avanzadas de asistencia al conductor en el hardware 3.0 y 4.0. La empresa planea introducir su funci贸n de asistencia inteligente al conductor en China una vez se haya aprobado el software correspondiente. Las Big Tech lideran las ganancias del d铆a.

Fuente: xStation

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "