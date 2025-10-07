- Los datos regionales mixtos y un yen más fuerte se suman a una recogida de beneficios en Asia.
- Los datos regionales mixtos y un yen más fuerte se suman a una recogida de beneficios en Asia.
El Nikkei 225 retrocede desde máximos, cayendo un 1,2%. Este movimiento refleja una toma de beneficios tras un fuerte repunte en la sesión anterior. Por su parte, el yen continúa fortaleciéndose frente al dólar, con una subida intradiaria del 0,2%. Los datos de la balanza comercial de EE. UU. se iban a publicar hoy, pero este informe ha quedado en suspenso debido al cierre gubernamental.
Otros informes económicos
El gasto de los hogares en Japón aumentó un 2,3%, superando las expectativas del 1,2% y por encima del 1,4% anterior. Esta sólida lectura sugiere una mejora en la actividad de consumo. El Índice de Confianza del Consumidor de Westpac cayó un -3,5%, peor que el -3,1% anterior, lo que indica una cautela continua entre los hogares neozelandeses. La confianza empresarial en Nueva Zelanda también disminuyó, bajando a 18 desde los 22 puntos anteriores, lo que indica un peor sentimiento entre las empresas.
