Los mercados asiáticos subieron levemente, con Japón a la cabeza, ya que el Nikkei subió un 2,1% tras los datos de inflación de Tokio, mejores de lo esperado. El IPC básico de Tokio se aceleró al 2,4% en diciembre desde el 2,2% de noviembre, lo que mantuvo vivas las expectativas de un alza de tipos del BOJ. Algunos responsables de la política monetaria del BOJ vieron que las condiciones se estaban alineando para un movimiento a corto plazo, y uno predijo una acción "en el futuro cercano", aunque las opiniones seguían divididas sobre el momento oportuno en medio de las incertidumbres en torno a las políticas del presidente entrante Trump. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El yen japonés se fortaleció después de que el ministro de Finanzas Kato reiteró las advertencias contra los movimientos excesivos de la moneda, con el USD/JPY bajando un 0,3% a 157,59. El índice del dólar se mantuvo cerca de máximos de dos años, lo que mantuvo a la mayoría de las monedas asiáticas bajo presión. El USD/INR alcanzó nuevos máximos históricos por encima de 85,7. Noticias relacionadas con China Las acciones chinas avanzaron modestamente, con el CSI 300 subiendo un 0,4%, mientras que el KOSPI de Corea del Sur cayó más del 1,5% en medio de la agitación política en torno a una votación de destitución del presidente interino Han Duck-soo. Las ganancias industriales de China disminuyeron un 7,3% interanual en noviembre, mejorando desde la caída del 10% de octubre, pero aún en camino de su peor desempeño anual desde 2000. El Banco Mundial revisó su pronóstico de crecimiento de China para 2024 ligeramente al alza a 4,9%, al tiempo que advirtió de vientos en contra persistentes por la débil confianza de los hogares y los desafíos del sector inmobiliario. BYD enfrentó una controversia en Brasil después de que las autoridades laborales identificaran la trata de personas que involucraba a trabajadores chinos en el sitio de construcción de su fábrica. El incidente ha provocado raras críticas internas contra BYD en China y ha suscitado inquietudes sobre la rápida expansión global del fabricante de vehículos eléctricos en medio de un mayor escrutinio. Otras noticias de la mañana Los precios del petróleo se mantuvieron estables con el Brent a 72,76$ y el WTI a 69,61$ , listos para subidas semanales modestas en las esperanzas de estímulo de China. Los datos de API mostraron que los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron 3,2 millones de barriles la semana pasada, y el informe de la EIA se publicará más tarde el viernes. Sinopec ve que el consumo de petróleo de China alcanzará su punto máximo en 2027. El oro cotizó sin cambios alrededor de 2,633$ en medio de volúmenes reducidos de fin de año, pero se mantuvo en camino de una ganancia semanal del 0,3%. El metal precioso ha subido alrededor de un 28% en 2024, su mejor desempeño anual desde 2011. La plata se mantuvo estable en 30.38$ mientras que el platino se mantuvo sin cambios en 954.50$. Los precios del cobre subieron un 0.5% a 9,008.50$ después de que las fundiciones chinas redujeran los cargos de procesamiento del primer trimestre de 2025 en un 28.6%, lo que refleja la escasez de concentrado. Sin embargo, los avances se vieron limitadas por la fortaleza del dólar. El mineral de hierro cayó por debajo de los 100$/tonelada por primera vez en cinco semanas debido a las preocupaciones sobre el crecimiento de China. El bitcoin se estabilizó alrededor de los 96,000$ después de retroceder desde máximos recientes, y los operadores tomaron ganancias antes del vencimiento de una importante opción. Más de 14$ mil millones en opciones de bitcoin y 3,8$ mil millones en opciones de ethereum vencerán el viernes, lo que podría impulsar la volatilidad del mercado.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "