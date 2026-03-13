- Las acciones de BE Semiconductor se disparan más de un 10% en plena oleada de rumores de compra.
- Lam Research y Applied Materials entran en escena y el mercado se enciende.
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Las acciones de BE Semiconductor Industries NV (BESI.NL) suben actualmente alrededor de un 11% tras informaciones de Reuters de que el fabricante neerlandés de equipos para semiconductores es objetivo de una posible adquisición. Según fuentes de la agencia, la compañía está trabajando con Morgan Stanley para evaluar posibles ofertas, y entre las partes interesadas estarían Lam Research (LRCX.US) y Applied Materials (AMAT.US). En un comunicado oficial, la empresa confirmó que “ha tomado nota de las recientes informaciones en los medios”, pero subrayó que no comenta especulaciones de mercado y que sigue “plenamente comprometida con su estrategia de crecimiento como compañía independiente”.
La empresa ha sido considerada desde hace tiempo un objetivo atractivo de adquisición gracias a su sólido rendimiento financiero y su posición líder en tecnología de hybrid bonding, clave en el segmento de chips de IA. En 2025, los pedidos relacionados con inteligencia artificial representaron aproximadamente la mitad de las reservas totales de la compañía.
Las acciones de BE Semiconductor Industries NV abrieron la sesión con un fuerte gap alcista, que incluso superó brevemente el máximo histórico de la empresa.
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