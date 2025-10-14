El optimismo de las pequeñas empresas de la NFIB de EE. UU. se debilita🗽

- El índice de optimismo empresarial de la NFIB de EE. UU. resultó inferior a lo esperado
- Los futuros de Wall Street caen en estos momentos
Índice de Optimismo Empresarial NFIB de EE. UU. en septiembre: 98,80 (Pronóstico: 100,6. Anterior: 100,80).
Los índices retroceden hacia el cierre y el oro pone a prueba los 4.300 USD 🪙
Los inventarios de crudo superan las expectativas 📌
Funcionarios de la Fed respaldan la continuidad del estímulo monetario 🔎
⌚Boletín Diario de Mercados
