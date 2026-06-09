🟡El oro cae a su nivel más bajo desde marzo

Los precios del oro están registrando fuertes caídas durante la sesión de hoy, retrocediendo más de un 1,3% hasta niveles por debajo de los 4.270 USD por onza, borrando así las ganancias acumuladas durante este año. Este movimiento bajista está impulsado por una combinación de preocupaciones restrictivas y revisiones de previsiones por parte de importantes instituciones de Wall Street.

Hechos clave y anomalías de mercado:

Citi reduce sus previsiones: Citigroup ha rebajado su objetivo de precio para el oro a tres meses desde 4.300 USD hasta 4.000 USD por onza . Los analistas advierten que, si continúa el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la demanda física sigue debilitándose, el precio podría retroceder hasta los 3.500 USD . UBS también redujo su previsión para el oro desde 5.900 USD hasta 5.500 USD para finales de este año.

ha rebajado su objetivo de precio para el oro a tres meses desde hasta . Los analistas advierten que, si continúa el bloqueo del y la demanda física sigue debilitándose, el precio podría retroceder hasta los . también redujo su previsión para el oro desde hasta para finales de este año. Anomalía en el precio: Curiosamente, la venta masiva de oro continúa incluso cuando las expectativas del mercado sobre futuras subidas de tasas de interés en Estados Unidos han disminuido ligeramente. Actualmente, los contratos de futuros descuentan 1 subida de tasas de la Fed antes de finalizar el año (frente a las 1,2 descontadas a comienzos de esta semana tras los sólidos datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) publicados el viernes).

Curiosamente, la venta masiva de oro continúa incluso cuando las expectativas del mercado sobre futuras subidas de tasas de interés en Estados Unidos han disminuido ligeramente. Actualmente, los contratos de futuros descuentan antes de finalizar el año (frente a las 1,2 descontadas a comienzos de esta semana tras los sólidos datos de publicados el viernes). Caída del petróleo y de Wall Street: Los descensos del oro están acompañados por una caída en los precios del petróleo crudo (WTI por debajo de los 90 USD), lo que teóricamente debería reducir las presiones inflacionarias y respaldar al oro en el corto plazo. Sin embargo, el sentimiento de aversión al riesgo domina los mercados: el capital también está abandonando los mercados bursátiles, algo que se refleja en el claro retroceso de los principales índices de Wall Street (US500, US100).

El oro está mostrando actualmente un comportamiento inusual, ignorando la ligera moderación de las expectativas sobre la trayectoria futura de las tasas de interés de la Fed. Esto sugiere que los inversores podrían estar tomando ganancias tras varios meses de rally o simplemente reduciendo exposición ante un enfriamiento general del sentimiento en Wall Street.

¿Qué sigue?

Actualmente, el precio se mantiene por debajo de la media móvil de 200 sesiones y, antes del nivel de 4.000 USD, también existe un soporte representado por el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la gran tendencia alcista iniciada en 2023. Una señal importante para el oro podría ser el regreso de la debilidad del dólar estadounidense. En este momento, observamos que el índice dólar (DXY) vuelve a acercarse a la zona de 100 puntos, nivel en el que cotizó previamente a finales de marzo y durante julio y noviembre de 2025. En esas ocasiones, dicho nivel actuó sistemáticamente como punto de rebote para el oro.