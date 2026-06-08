El oro cae ante la fortaleza del dólar

- La fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos continúan ejerciendo presión sobre el precio del oro.
- El oro ha perforado su media móvil de 200 días, generando una señal técnica negativa para el mercado.
- A pesar de las tensiones geopolíticas, el dólar y las acciones estadounidenses han sido los principales beneficiarios del actual entorno de mercado.
- La fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos continúan ejerciendo presión sobre el precio del oro.
- El oro ha perforado su media móvil de 200 días, generando una señal técnica negativa para el mercado.
- A pesar de las tensiones geopolíticas, el dólar y las acciones estadounidenses han sido los principales beneficiarios del actual entorno de mercado.
El aumento de los rendimientos de los bonos y la fortaleza del dólar estadounidense en los últimos días continúan afectando el sentimiento en el mercado del oro. El lunes trae un modesto rebote en los precios del metal precioso, que recupera terreno hasta alrededor de 4.320 USD por onza después de haber caído a 4.270 USD más temprano en la sesión.
- Los precios del petróleo han borrado gran parte de las ganancias impulsadas por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, lo que también está limitando nuevas alzas del dólar estadounidense durante la jornada de hoy.
- El presidente Donald Trump declaró que un acuerdo con Irán está cerca y, según los informes, instó a Israel a no responder al último ataque de Teherán, que incluyó varios bombardeos contra objetivos en territorio israelí tras la continuación de las operaciones militares israelíes en Líbano.
- Ed Yardeni considera que el oro podría caer hasta los 4.000 USD por onza en el corto plazo, aunque mantiene una visión positiva para el largo plazo. Señaló que el metal precioso podría alcanzar aproximadamente 5.500 USD por onza hacia el final de la década.
- El oro registró su mayor caída diaria desde marzo y su peor desempeño semanal desde finales de marzo. El informe del mercado laboral estadounidense, mejor de lo esperado y publicado el viernes pasado, ha incrementado el costo de oportunidad de mantener posiciones en oro, añadiendo presión adicional sobre los precios.
Oro (intervalo D1)
El oro ha caído por debajo de su media móvil de 200 días (alrededor de 4.445 USD por onza), una señal técnicamente negativa que sugiere un posible cambio de tendencia. La reciente venta masiva desafía la creencia popular de que el oro siempre actúa como un activo refugio durante periodos de tensión geopolítica. A pesar del fuerte aumento de los precios del petróleo y del conflicto relacionado con Irán, los principales beneficiarios hasta el momento han sido el dólar estadounidense y las acciones de Wall Street, respaldados por la sólida confianza del mercado en la narrativa de crecimiento impulsada por la inteligencia artificial (IA).
Fuente: xStation5
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