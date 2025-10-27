⏬¡El oro cae bajo de 4.000!

El oro cayó más del 2% hoy ante la disminución de los riesgos comerciales internacionales, en respuesta a los recientes movimientos de los fondos ETF. Durante la conferencia de la ASEAN celebrada en Malasia, los negociadores chinos y estadounidenses se reunieron y alcanzaron un acuerdo de trabajo que mitiga el riesgo de aranceles del 100% sobre los productos chinos y que reducirá las restricciones a la exportación de tierras raras de China a EE.UU. UU. Se espera que se alcance un acuerdo más amplio o una nueva prórroga de las negociaciones durante la reunión entre Trump y Xi este jueves, que se celebra durante la conferencia de la APEC en Corea del Sur.
El viernes también se registró la mayor venta diaria de oro por parte de los fondos ETF desde mayo. La semana pasada también marcó la primera caída semanal desde la segunda semana de agosto. El período crucial para el oro esta semana será el miércoles y el jueves, cuando se anuncie la decisión de la Fed sobre los tipos de interés y se celebre la reunión entre los presidentes de EE.UU. UU. y China.
