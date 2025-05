🟡El oro cae más de un 1%

La decisi贸n de la Reserva Federal que se conocer谩 hoy es ampliamente anticipada como una jornada sin sorpresas, con las tasas de inter茅s probablemente manteni茅ndose sin cambios. El mercado asigna una probabilidad de apenas un solo d铆gito a un recorte de tasas por parte de la Fed en la reuni贸n de hoy. A pesar de los repetidos llamados de Donald Trump a favor de una pol铆tica m谩s laxa 鈥攊ncluso sugiriendo que podr铆a buscar motivos para destituir al presidente Powell鈥, es probable que el banco central mantenga su resistencia a las presiones de la administraci贸n. Actualmente, la Fed enfrenta un dilema complejo: por un lado, los aranceles impuestos por EE.鈥疷U. ya est谩n generando presiones inflacionarias, mientras que al mismo tiempo representan una amenaza para el mercado laboral si ocurre una desaceleraci贸n econ贸mica. Por otro lado, los datos del mercado laboral siguen siendo s贸lidos, y aunque la inflaci贸n se ha moderado, varios indicadores sugieren un posible repunte. En consecuencia, surge la pregunta de si se avecina un per铆odo prolongado de tasas de inter茅s sin cambios. Vientos inflacionarios en el horizonte Las cifras de inflaci贸n de marzo en Estados Unidos registraron un descenso notable, ubic谩ndose en un 2,4% interanual, igualando el nivel m谩s bajo desde septiembre de 2024 y la lectura m谩s d茅bil desde febrero de 2021. Esta moderaci贸n se debe en gran medida a la ca铆da de los precios de los combustibles, sin los cuales probablemente no se habr铆a observado tal desaceleraci贸n. Aunque la reunión actual no incluirá proyecciones actualizadas, considerando el impacto de los aranceles y un claro resurgimiento de los subíndices de precios en las encuestas regionales y los índices ISM, es razonable anticipar que la inflación volverá a ser un tema relevante en EE. UU. Por esta razón, la Fed debe esperar a ver el impacto tangible de los aranceles en los niveles de precios. Según Bloomberg, se espera que la previsión de inflación del PCE subyacente se revise al alza hasta el 3,5% para este año durante la reunión de junio, un aumento significativo respecto al 2,8% proyectado en marzo. Paralelamente, se prevé una importante revisión a la baja de 0,8 puntos porcentuales en las previsiones de crecimiento del PIB, situándolas en apenas un 0,9%. Esto, a su vez, podría implicar un marcado ajuste al alza en las proyecciones de desempleo. Por tanto, la Fed se enfrenta a una situaci贸n desafiante: aumento de la inflaci贸n por un lado, lo que requiere tasas estables o incluso m谩s altas, y necesidad de recortes de tasas por el otro, para mitigar una posible alza en el desempleo. Los 铆ndices regionales han aumentado en los 煤ltimos meses, lo que nuevamente apunta a un problema inflacionario creciente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El camino a seguir para las tasas Las propias proyecciones de la Reserva Federal indican dos recortes de tasas este a帽o, aunque esta evaluaci贸n data de marzo. En contraste, el mercado actualmente descuenta hasta tres recortes para este a帽o, con la expectativa inicial apuntando a julio como posible fecha para el primer recorte. Sin embargo, como destaca Bloomberg, seg煤n las previsiones actuales de crecimiento de la inflaci贸n y aplicando la regla de Taylor para tasas de inter茅s, la Fed deber铆a mantener las tasas actuales durante el resto del a帽o, e incluso considerar una subida si los datos inflacionarios superan las expectativas. Este no es, por supuesto, el escenario base ni para el mercado ni para los propios responsables de pol铆tica monetaria de la Fed. El mercado contin煤a anticipando tres recortes de tasas este a帽o, a pesar de los importantes riesgos alcistas sobre la inflaci贸n en la segunda mitad del a帽o. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Reacci贸n del mercado en el centro de atenci贸n El oro es tradicionalmente considerado un activo refugio, y en consecuencia, ha visto una apreciaci贸n significativa en medio de la incertidumbre reinante. Ayer se registr贸 un precio de cierre r茅cord para el oro, de $3.430 por onza. Aunque el metal precioso abri贸 en alza hoy, actualmente est谩 experimentando p茅rdidas debido a las posibles discusiones entre EE.鈥疷U. y China sobre una reducci贸n de aranceles. Aunque una decisi贸n de la Fed de mantener las tasas suele ser vista como negativa para el oro, el activo ha ganado valor recientemente incluso en contextos de tasas altas. Por lo tanto, se puede anticipar que el riesgo de una inflaci贸n elevada podr铆a impulsar a los inversores hacia activos distintos al d贸lar estadounidense. En consecuencia, puede esperarse una mayor volatilidad en los precios del oro tras el anuncio de la Fed de hoy. Una postura neutral del banco central podr铆a ser favorable para el oro, mientras que una se帽al clara de que no habr谩 recortes este a帽o 鈥攐 incluso que podr铆an considerarse subidas鈥 podr铆a desencadenar una fuerte correcci贸n y una nueva prueba del nivel de $3.300 por onza. Actualmente, el soporte clave para el oro se ubica en torno a los $3.250 por onza, coincidiendo con la media m贸vil de 25 periodos y la mayor correcci贸n dentro de la tendencia alcista de varios meses. Fuente: xStation5

