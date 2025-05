El oro cae más del 1,5%

Los precios del oro están cayendo hoy principalmente debido a la disminución de las tensiones comerciales mundiales y a un cambio en el sentimiento de los inversores que se aleja de los activos de refugio seguro como el oro hacia inversiones más riesgosas como las acciones. Eventos recientes, como el retraso de los aranceles estadounidenses sobre los productos europeos y las señales positivas de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, han reducido los temores de una inminente guerra comercial. Esto ha reducido la demanda de oro como activo de refugio seguro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, el dólar estadounidense ha mostrado señales de fortalecimiento. Como el oro se cotiza en dólares, un dólar más fuerte hace que el oro sea más caro para los tenedores de otras monedas, lo que reduce la demanda internacional y pone presión sobre los precios. Precio del oro El impulso alcista del oro se está desvaneciendo, aunque la tendencia alcista de largo plazo aún no se ha roto. Desde una perspectiva técnica, la media móvil exponencial de 50 días (línea azul en el gráfico) sigue siendo un soporte importante, tras haber frenado la caída de precios en dos ocasiones, el 7 de abril y el 15 de mayo. La resistencia técnica es el pico de la sesión del 23 de mayo y el doble pico en la zona de máximos históricos. Fuente: xStation

