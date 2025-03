El oro cae un 1,3 %📉

馃獧 El Triple Witching Day est谩 aumentando la volatilidad del mercado y fomentando tomas de ganancias en los metales preciosos, lo que hoy lleva al oro y a otros activos del sector a registrar p茅rdidas. El oro ha subido un 16 % en lo que va del a帽o, alcanzando 15 m谩ximos hist贸ricos en 2025, prolongando las fuertes ganancias del a帽o pasado impulsadas por las incertidumbres geopol铆ticas globales. El denominado Triple Witching Day, que se celebra hoy, ofrece a grandes operadores y fondos oportunidades para obtener ganancias en este mercado gracias a su alta liquidez. El reposicionamiento hacia el nuevo trimestre mostrar谩 cu谩ntos tenedores de contratos basados en oro extender谩n sus posiciones a los precios actuales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Sin embargo, las ca铆das actuales no alteran la tendencia alcista de largo plazo. A煤n existe un margen cercano al 4,3 % hasta el punto t茅cnico clave marcado por la media m贸vil de 50 d铆as (EMA en l铆nea azul). La resistencia clave permanece en el r茅cord de precio del oro de 3.057 d贸lares por onza.聽Fuente: xStation

