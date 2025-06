ÚLTIMA HORA: EUR/USD sin grandes cambios tras datos mixtos de pedidos de bienes duraderos y sorpresiva alza en vacantes JOLTS 📌

Estados Unidos 鈥 Datos clave publicados: Vacantes laborales JOLTS (abril): Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Dato actual: 7,391 millones

Pron贸stico: 7,110 millones

Dato anterior: 7,200 millones

Resultado superior a lo esperado, lo que sugiere un mercado laboral a煤n ajustado. Pedidos de bienes duraderos (abril): Pedidos totales: -3.7鈥% mensual Pron贸stico: -3.1鈥% | Anterior: +3.4鈥%

Pedidos excl. transporte: +0.2鈥% mensual Igual al dato anterior

Pedidos excl. defensa: -7.5鈥% mensual En l铆nea con el pron贸stico y el dato previo

Pedidos de f谩brica excl. transporte: -0.5鈥% mensual Pron贸stico: +0.2鈥% | Anterior: -0.5鈥%

Reacci贸n del mercado: El par EUR/USD se mantiene estable, sin variaciones significativas tras los datos. Las cifras de pedidos fueron en su mayor铆a consistentes con las expectativas, aunque con una clara desaceleraci贸n en los pedidos totales de f谩brica. Sin embargo, la sorpresa alcista en las vacantes JOLTS refuerza la percepci贸n de resiliencia en el mercado laboral, lo que modera cualquier impacto negativo derivado del componente manufacturero. 聽 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆

聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "