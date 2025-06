El ORO cae un 1 % tras señales de desescalada entre Irán e Israel 📉

El oro retrocede un 1 % hoy, ya que los mercados perciben mayores probabilidades de un alto al fuego entre Irán e Israel, a pesar de que la situación en Medio Oriente sigue siendo tensa. Según fuentes iraníes y regionales, Irán pidió a Catar, Arabia Saudita y Omán que soliciten a Donald Trump presionar a Israel para acordar un cese al fuego inmediato. Además, The Wall Street Journal informó, citando fuentes, que Irán estaría dispuesto a desescalar las hostilidades con Israel. Los mercados podrían interpretar este giro diplomático como una señal de debilidad o incluso de pérdida en el conflicto por parte de Teherán. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La posibilidad de un cierre del estrecho de Ormuz es considerada baja, dado que afectaría no solo a los países del Golfo, sino también a las exportaciones iraníes y a China, quien ha apoyado la respuesta militar iraní. Actualmente, el grupo de combate del portaaviones USS Nimitz se dirige a Medio Oriente antes de lo previsto. Una ofensiva más amplia por parte de Irán contra Israel también se percibe con riesgo limitado debido a diversos factores, como: La posible presencia de armas nucleares por parte de Israel

El firme respaldo de EE. UU. y Europa a Israel

Las dificultades geográficas para cruzar Irak

El riesgo de un colapso económico mayor en Irán Según fuentes de medios, Irán habría declarado en privado su disposición a reanudar las negociaciones nucleares, siempre que EE. UU. no se involucre directamente en el conflicto. Oro (Intervalo D1) El oro y el petróleo reaccionan con caídas ante estas noticias, mientras que los mercados bursátiles globales suben, impulsando flujos hacia activos de mayor riesgo. Bitcoin supera los 107.000 USD

El US100 avanza casi un 1,4 % Fuente: xStation5

