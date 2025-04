El oro cae un 2% presionado por la toma de ganancias, la fortaleza del dólar y las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.📉 Los precios del oro han caído desde que el metal puso a prueba la zona de los 3.500 dólares. La sesión de hoy marca otro movimiento bajista significativo, con una caída del 2 %, situándose por debajo de los 3.300 dólares por onza, debido a recogida de beneficios. El oro sigue reaccionando a las noticias sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La creciente confianza del mercado en un desenlace favorable de las negociaciones entre ambos países está motivando un cambio en la asignación de activos, desde el oro hacia activos de mayor riesgo como las acciones.

Hoy, Bloomberg informó que Pekín está considerando reducir los aranceles del 25 % sobre determinadas importaciones estratégicamente importantes de EE. UU.; un hecho que ha reforzado la convicción de los inversores de que aún es posible un acuerdo favorable entre ambos países, y que la posición tradicionalmente dura de negociación de China podría estar suavizándose.

Por otro lado, las autoridades chinas negaron que actualmente existan negociaciones en curso con Estados Unidos. Si las tensiones comerciales se agravan, el oro podría recuperar fuerza. Por ahora, sin embargo, la incertidumbre en torno a los próximos pasos en las negociaciones sigue ejerciendo presión sobre los precios del oro. Observando el gráfico a continuación, se puede ver que los precios del oro (gráfico del oro) comenzaron a caer alrededor del 21–22 de abril, justo cuando el Índice Dólar (USDX) empezó a repuntar. Aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron cerca de 5 puntos básicos hoy, los futuros del dólar registraron un alza superior al 0,2 %. Por su parte, los datos finales de la Universidad de Míchigan (UoM) para abril mostraron una ligera mejora en la confianza del consumidor, mientras que las expectativas de inflación a un año se mantuvieron muy elevadas, en 6,5 %. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 ORO (D1, H1) Analizando la acción del precio del oro, el precio no logró superar el nivel de los 3.500 dólares, tras lo cual comenzó una corrección bajista. En el marco temporal diario (D1), el soporte más cercano se encuentra en los 3.245 dólares, correspondiente al límite inferior de una estructura 1:1. Si este nivel se rompe, la corrección podría extenderse hacia el soporte horizontal en 3.167 dólares. Si tampoco se mantiene dicho soporte, la siguiente zona de importancia se sitúa en torno a los 2.960 dólares. Sin embargo, incluso una corrección tan profunda no necesariamente indicaría un cambio de tendencia de mayor alcance. La tendencia principal del oro sigue siendo alcista, y un retroceso hacia los 2.960 dólares simplemente representaría una prueba de la media móvil de 100 días. Fuente: xStation5 En el marco temporal horario (H1), el precio no ha logrado recuperar la zona de resistencia local en torno a los 3.357 dólares. Este nivel sigue actuando como una resistencia clave de corto plazo. Mientras el precio se mantenga por debajo de dicha zona, existe el riesgo de que la corrección bajista se profundice aún más. Los niveles de soporte están definidos por el marco temporal diario (D1), concretamente en los 3.245 y 3.167 dólares. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "