El oro descuenta parte de las recientes subidas

El precio del oro baja un 1,3%, ya que los inversores recogen beneficios ante los indicios de una disminución de las tensiones geopolíticas globales. En primer lugar, la situación en Oriente Medio parece estabilizarse gradualmente. A corto plazo, el mercado ha perdido su prima de riesgo geopolítico, una tendencia que también se observa en los precios del petróleo. Cabe destacar que el oro está experimentando una corrección a pesar de la caída del dólar y la fuerte caída de los rendimientos de los bonos, que han caído del 4,5% al 4,25% durante el último mes. Este escenario podría indicar la creciente influencia de los vendedores, quienes ahora consideran que la dinámica "antidólar", el cambio de postura moderada de la Fed el próximo año y los menores rendimientos no son suficientes para impulsar un mayor alza a corto plazo.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China emitió hoy varias declaraciones positivas para el mercado tras las consultas diplomáticas con Estados Unidos en Londres. Pekín acordó reanudar las exportaciones de materiales de importancia estratégica a Estados Unidos, una medida que también destacó ayer Donald Trump en referencia a las tierras raras. En respuesta, Estados Unidos anunció planes para flexibilizar los controles a las exportaciones que anteriormente afectaban a las empresas chinas. Es probable que los mercados interpreten estos acontecimientos como una clara señal de distensión, lo que añadirá más presión a los precios del oro en la caída de hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio del oro La zona de 3.400 dólares ha generado una fuerte presión de venta en tres ocasiones, limitando el impulso alcista del oro. Los objetivos de corrección a medio plazo podrían extenderse hasta 3.000 dólares, alineándose con la posición actual de la EMA200 (línea roja). Dicho esto, las perspectivas fiscales de Estados Unidos y otros factores estratégicos más amplios, incluidas las tensiones geopolíticas no resueltas, siguen siendo estructuralmente favorables. A pesar del enfriamiento a corto plazo, la tendencia a largo plazo del oro se mantiene alcista. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "