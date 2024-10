¿Dónde invertir en Petróleo?

El petróleo está considerado como la primera materia prima del mundo, principalmente debido al hecho de que se utiliza para producir los combustibles necesarios para que puedan funcionar los medios de transporte, ya sea por agua, tierra o aire. En este artículo, te contamos cómo invertir en él.

El petróleo está considerado como la primera materia prima del mundo, principalmente debido al hecho de que se utiliza para producir los combustibles necesarios para que puedan funcionar los medios de transporte, ya sea por agua, tierra o aire. El petróleo también se usa en la producción de otros bienes importantes como materiales sintéticos, asfalto, y muchos más. Sin embargo, el uso más importante del petróleo es la obtención de energía, de hecho, actualmente proporciona un tercio del suministro de energía global. No hay duda de que se trata la materia primas más negociada del mundo, con gran liquidez de mercado y que genera muchas veces interesantes oportunidades de inversión. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre el petróleo Brent y el petróleo WTI? Las dos referencias más populares en el mercado del petróleo son el Brent y el West Texas Intermediate o WTI. Pero hay más tipos de Petróleo, dependiendo de sus propiedades o su lugar de extracción. El precio también depende de sus propiedades, localización o transporte. El petróleo Brent: viene de 15 campos de petróleo localizados en el Mar del norte. Su bajo contenido de sulfuro, que está por debajo del 0.37%, indica que es un petróleo dulce, y su baja densidad permite que se le describa como ligero, indicado idealmente para la producción de diesel y gasolina. Se estima que el 70% de las transacciones de petróleo del mundo se realizan con petróleo Brent. Los contratos de futuro del petróleo Brent están listados en el London Intercontinental Exchange (ICE). El petróleo WTI: West Texas Intermediate, se extrae en Estados Unidos, Tejas. Debido a su contenido de sulfuro, que está por debajo del 0.24%, se le llama dulce y ligero gracias a su baja densidad. El crudo WTI es el instrumento subyacente de los contratos futuros en el New York Mercantile Exchange (NYMEX). Se caracteriza por su alta calidad, una de las mayores del mundo. La diferencia en el valor entre el Brent y el WTI y al margen de la “superioridad” de calidad del WTI debido a sus mejores parámetros técnicos, sin embargo, los precios del Brent a menudo son más altos debido a las condiciones de oferta y demanda. ¿Cómo invertir en petróleo en XTB? Los inversores pueden invertir en petróleo a través de XTB. Invertir en acciones de las mayores compañías de extracción/mineras como Exxon Mobil o Chevron, es otra forma de crearse una cartera diversificada. Merece la pena señalar que esta solución puede tener una gran ventaja sobre la inversión directa en materias primas, ya que algunas compañías también pagan dividendos. Qué tener en cuenta a la hora de invertir en el petróleo Los precios del petróleo varían continuamente debido a las fluctuaciones en la oferta y demanda a nivel mundial. Existen varios factores que afectan a estos precios del petróleo: desastres naturales, posibles guerras, movimientos de divisas, crecimiento económico, costes de transporte y almacenamiento, etc. También últimamente el desarrollo de combustibles alternativos han provocado fuertes movimientos en el mercado del petróleo. Por tanto es importante mantenerse al día con las noticias o publicaciones de datos que puedan hacer que se mueva el precio del petróleo. Los inversores tienen acceso a la información vital sobre el mercado del petróleo gracias a nuestra sección de Noticias, en la que, aparte de publicar los datos macroeconómicos más importantes, nuestros analistas presentan una visión general del mercado y potenciales oportunidades de inversión. Cuando se analizan los mercados, es importante también tener acceso a los precios del petróleo en tiempo real, que es algo posible gracias a nuestra plataforma de inversión xStation 5. Conclusión El petróleo será una fuente de energía estratégica durante el futuro próximo. La relación entre la oferta y la demanda puede tener un enorme impacto en el precio. En el caso del mercado del petróleo, es de vital importancia seguir las publicaciones de informes importantes que puedan incrementar la volatilidad. Para empezar a invertir en el petróleo, necesitas una cuenta de inversió Puedes invertir tanto desde la plataforma de PC como desde la App en tu móvil. Cada vez son más los inversores que utilizan la App de XTB para invertir. Si todavía no lo eres, hazte Cliente en menos de 15 minutos y no te pierdas el próximo gran movimiento en el mercado del petróleo.

