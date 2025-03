El oro en su máximo histórico 🏆

El oro alcanza m谩ximos hist贸ricos en medio de tensiones geopol铆ticas y guerras comerciales El precio del oro ha alcanzado nuevos m谩ximos hist贸ricos, llegando a 2.970,18 d贸lares por onza, mientras los inversores buscan activos refugio ante el aumento de las tensiones globales. Varios factores est谩n impulsando esta subida, creando lo que los analistas llaman una tormenta perfecta para los metales preciosos. Las amenazas arancelarias de Trump aumentan la incertidumbre El mercado enfrenta una volatilidad significativa debido a las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 200 % a las importaciones de alcohol europeo, incluidos vinos y champa帽as de Francia y otros pa铆ses de la UE.Este nuevo paso en la guerra comercial transatl谩ntica ha sacudido los mercados, con fuertes ca铆das en los productores europeos de bebidas alcoh贸licas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Adem谩s, Trump ha iniciado una investigaci贸n sobre las importaciones de cobre, lo que podr铆a llevar a la inclusi贸n del metal rojo en las medidas de protecci贸n comercial, provocando una ligera ca铆da en los futuros del cobre. Posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania Aunque las tensiones comerciales dominan los mercados, han surgido avances positivos en relaci贸n con un posible cese al fuego entre Rusia y Ucrania.El presidente Vladimir Putin ha expresado disposici贸n a considerar una propuesta de alto el fuego de 30 d铆as presentada por EE.UU., aunque subray贸 que a煤n deben finalizarse las condiciones para una paz duradera.A pesar de esta posible desescalada geopol铆tica, la tendencia alcista del oro sigue firme, impulsada por m煤ltiples factores que refuerzan la demanda de activos refugio. Ir谩n acelera la acumulaci贸n masiva de oro Ir谩n ha aumentado dr谩sticamente sus reservas de oro como cobertura ante la incertidumbre econ贸mica y las sanciones de EE.UU..Hasta finales de febrero, Ir谩n import贸 m谩s de 100 toneladas de oro, lo que representa un aumento superior al 300 % respecto al a帽o anterior.El gobernador del Banco Central de Ir谩n, Mohammad Reza Farzin, inform贸 que el 20 % de las reservas de divisas del pa铆s han sido convertidas en oro. Este movimiento estrat茅gico responde a la presi贸n renovada de la pol铆tica de "m谩xima presi贸n" de Trump. El gobierno del presidente Masoud Pezeshkian ha acelerado las compras de oro para reducir su dependencia del d贸lar estadounidense y preservar activos con valor intr铆nseco para el comercio internacional. Expectativas de recorte de tasas impulsan el atractivo del oro El 脥ndice de Precios al Consumidor (CPI) en EE.UU. subi贸 solo 0,2 % en febrero, lo que llev贸 la inflaci贸n anual al 2,8 %, por debajo de la previsi贸n del 2,9 % y descendiendo desde el 3,0 % de enero. La desaceleraci贸n inflacionaria ha reforzado las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, con los mercados descontando tres recortes este a帽o, con el primero previsto para junio o julio. Las tasas de inter茅s m谩s bajas reducen el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento, como el oro, haci茅ndolo m谩s atractivo para los inversores. La pr贸xima reuni贸n de la Fed est谩 programada para los d铆as 18 y 19 de marzo, donde decidir谩n sobre la pol铆tica monetaria. Recortes impl铆citos de las tasas de inter茅s en EE.UU. Fuente: Bloomberg L.P. Los bancos centrales siguen acumulando oro Los bancos centrales de todo el mundo contin煤an aumentando sus reservas de oro. Polonia ha sido el mayor comprador neto de oro en 2024 , con 90 toneladas adquiridas.

ha sido el , con adquiridas. Turqu铆a le sigue con 75 toneladas , e India con 73 toneladas .

le sigue con , e con . Las reservas de oro de Polonia han alcanzado 450 toneladas, lo que convierte al pa铆s en el 13潞 mayor poseedor de oro a nivel mundial, con el metal representando ahora el 17 % de sus reservas de divisas. Wall Street eleva sus previsiones para el oro Con el oro acerc谩ndose a los 3.000 d贸lares por onza, los analistas han revisado al alza sus proyecciones: Macquarie Group predice que el oro alcanzar谩 3.500 d贸lares en el tercer trimestre de 2025 .

predice que el oro alcanzar谩 en el . BNP Paribas estima que los precios superar谩n los 3.100 d贸lares por onza en el segundo trimestre .

estima que los precios superar谩n los por onza en el . Goldman Sachs elev贸 su proyecci贸n de fin de a帽o a 3.100 d贸lares por onza. ORO (D1) El oro ha alcanzado un nuevo m谩ximo hist贸rico (ATH) de 2.980 d贸lares por onza. El RSI se acerca a la zona de sobrecompra, mientras que el MACD est谩 a punto de formar un cruce alcista. 聽Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽

