El oro cotiza hoy un 0,8% al alza en paralelo a la debilidad del d贸lar estadounidense. La demanda de lingotes en COMEX se mantiene muy alta, ya que los inversores optan cada vez m谩s por la entrega f铆sica. Un mercado burs谩til hist贸ricamente caro, la posible flexibilizaci贸n de la pol铆tica monetaria de la Reserva Federal este a帽o, la debilidad de los datos macroecon贸micos estadounidenses, la incertidumbre en torno a las pol铆ticas de la Casa Blanca y las guerras comerciales, as铆 como el aumento de las tensiones geopol铆ticas, son factores adicionales que impulsan la inversi贸n en oro. Por otro lado, los grandes especuladores de materias primas han reducido sus posiciones alcistas en los contratos de oro COMEX a su nivel m谩s bajo en 36 semanas (desde julio de 2024). Actualmente, el inter茅s abierto en COMEX se encuentra aproximadamente 100.000 contratos por debajo del m谩ximo de mediados de enero. Sin embargo, el mercado al contado se mantiene ajustado, ya que los inversores estadounidenses est谩n transfiriendo activamente lingotes f铆sicos de Londres a Nueva York.

Al final de la primera semana de marzo, el inter茅s聽total en futuros y opciones de oro COMEX era solo un 4% superior a su promedio de 10 a帽os, lo que sugiere que el inter茅s especulativo en el mercado no se acerca a niveles r茅cord. A modo de comparaci贸n, durante la pandemia de COVID-19 en 2020, el inter茅s abierto fue aproximadamente un 30% superior a los niveles actuales. El grupo suizo de refinaci贸n de metales MKS Pamp estima que los precios del oro podr铆an alcanzar alrededor de 3.200 d贸lares por onza este a帽o. Cotizaci贸n del oro Fuente : Xstation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

