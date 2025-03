El oro extiende sus caídas 📉

El oro extiende su ca铆da, apoyado por el fortalecimiento del d贸lar estadounidense, que gan贸 impulso despu茅s de que Trump anunciara un arancel del 25% a la Uni贸n Europea, Canad谩 y M茅xico, junto con un arancel adicional del 10% a los productos chinos. Esta medida elevar谩 la tasa arancelaria total sobre las importaciones chinas al 20%. Un d贸lar m谩s fuerte hace que el oro, que est谩 denominado en d贸lares estadounidenses, sea menos atractivo para los inversores extranjeros. Como resultado, el oro se encamina a su primera ca铆da semanal de 2025. Con los datos de inflaci贸n de EE. UU. que indican un posible repunte de los precios, la Reserva Federal parece dispuesta a adoptar una postura m谩s agresiva en materia de pol铆tica monetaria. Esto se reflej贸 en los comentarios de ayer de los funcionarios de la Fed, incluido Patrick Harker, quien afirm贸 que las crecientes expectativas de inflaci贸n est谩n obligando al banco central a reevaluar su pol铆tica. Harker tambi茅n puso en duda cualquier recorte de tasas este a帽o. A las 14:30 de hoy, el mercado recibir谩 datos clave, incluido el informe de inflaci贸n del PCE. Durante este tiempo, se puede esperar una mayor volatilidad en los precios del oro, y datos m谩s fuertes de lo previsto pueden afectar el sentimiento en el mercado de metales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Precio del oro El oro ha bajado un 0,6% en medio de un fortalecimiento del d贸lar estadounidense. La 煤ltima vez que el oro puso a prueba la EMA de 200 d铆as fue a finales de enero y febrero de 2024. El impulso bajista de hoy es el mayor desde octubre del a帽o pasado. La plata tambi茅n est谩 siguiendo el movimiento bajista del oro, retrocediendo un 0,8% a 31 d贸lares la onza. 聽 聽

