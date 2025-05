El oro pierde terreno mientras los inversores se inclinan hacia activos de mayor riesgo 📉

Tras la presentaci贸n del acuerdo comercial con el Reino Unido por parte de Trump, el mercado muestra un giro hacia activos de mayor riesgo. Los contratos de oro est谩n perdiendo un 1,8% en la jornada de hoy, cayendo hasta alrededor de 3.300 d贸lares por onza. Tambi茅n se observan ca铆das en los bonos estadounidenses a 10 a帽os, cuyos rendimientos est谩n regresando hacia el 4,37% (+8 puntos b谩sicos desde el inicio de la sesi贸n). Los inversores comienzan a relajar sus estrategias de aversi贸n al riesgo, las cuales han estado impulsando los precios del oro a nuevos m谩ximos a un ritmo din谩mico desde comienzos del a帽o. Este ritmo se intensific贸 especialmente ante el aumento de las preocupaciones sobre las tensiones comerciales internacionales tras el anuncio de Trump sobre la imposici贸n de aranceles de represalia. El anuncio de hoy del acuerdo con el Reino Unido representa solo el primer paso para normalizar las relaciones internacionales, pero env铆a una se帽al a los inversores sobre una posible salida del escenario negativo de una guerra comercial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los precios de los contratos de oro est谩n probando el nivel psicol贸gico de soporte de los 3.300 d贸lares. Una ca铆da por debajo de este nivel podr铆a aumentar el riesgo de formaci贸n de un patr贸n de doble techo, el cual, seg煤n el an谩lisis t茅cnico cl谩sico, se帽alar铆a una posible fase de ventas m谩s profundas. Fuente: xStation

