El oro se desploma: ¿corrección sana o señal de algo mayor?

La caída del viernes fue una de las mayores de la historia del metal, aunque no superó el 10%, mientras que la plata llegó a desplomarse más del 30%.

El precio del oro recorta con fuerza sus pérdidas y rebota desde la zona de 4.400 dólares hasta casi 4.700 dólares, apoyándose en el retroceso de Fibonacci del 50% del rally iniciado en agosto de 2025.

El precio del oro está recortando significativamente sus pérdidas, rebotando desde niveles cercanos a 4.400 dólares por onza hasta casi 4.700 dólares. Es notable que este rebote se haya producido alrededor del nivel de retroceso de Fibonacci del 50% del tramo alcista iniciado en agosto de 2025. Además, la zona de amortiguación entre las medias móviles simples (SMA) de 25 y 50 días se mantiene intacta por el momento.

La caída del viernes en el mercado del oro fue una de las mayores de la historia, aunque no superó el 10%. En contraste, la caída de la plata superó en un momento dado el 30%. Fuente: Bloomberg Finance LP

Es importante destacar que la estructura de demanda del oro difiere fundamentalmente de la de la plata. En el mercado del oro no se observaron las mismas señales extremas en el mercado de opciones, ni preocupaciones agudas sobre la entrega física del metal. No obstante, el contexto histórico es clave: en el pasado, las correcciones del precio del oro desde máximos históricos han llegado hasta el 40%, aunque la mayor corrección desde 2020 se ha limitado al 20%.

Analizando el periodo desde 2020, la corrección máxima alcanzó el 20%. Fuente: Bloomberg Finance LP

Cotización del oro

Un cierre diario del precio del oro por encima de 4.750 dólares por onza podría indicar que la corrección en el mercado del oro ha concluido. En ese escenario, el objetivo sería un rápido retorno hacia la barrera psicológica de los 5.000 dólares. Por el contrario, si el oro cierra la sesión más cerca de 4.500 dólares, la posibilidad de una corrección más profunda sigue sobre la mesa. Esto podría llevar los precios hacia la línea de tendencia de largo plazo, situada en el rango de 4.000–4.200 dólares por onza.