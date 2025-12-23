El oro sigue subiendo y roza los 4.500 dólares

El oro y la plata continúan su dinámica alza, con el oro rozando un nuevo techo, los 4.500 dólares. Por su parte, la plata también está muy cerca de un nuevo máximo en los 70 dólares. Este movimiento alcista se ve respaldado por la debilidad del dólar estadounidense y la creciente incertidumbre geopolítica.

El yen japonés es la divisa más fuerte del G10 en estos momentos, con una subida del 0,4-0,6% frente a sus pares. El yen extiende su avance tras las nuevas advertencias de los responsables políticos japoneses —el jefe de la diplomacia monetaria, Atsushi Mimura, y el ministro de Finanzas, Satsuki Katayama— sobre movimientos especulativos. Por su parte, el Nikkei 225 sube un 0,06% hasta los 50.430 puntos.

Política monetaria

El primer ministro japonés, Sanae Takaichi, enfatizó que la deuda de Japón sigue siendo elevada, rechazando la emisión irresponsable de deuda o los recortes de impuestos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aumentó la incertidumbre al cuestionar la precisión del objetivo de inflación y señalar el creciente apoyo entre los candidatos a la presidencia de la Reserva Federal a abandonar el diagrama de puntos.

Noticias corporativas

ByteDance, propietario de TikTok, planea invertir 160.000 millones de yuanes (23.000 millones de dólares) en capital en 2026, frente a los 150.000 millones de yuanes de 2025. Alrededor del 50% se destinará a semiconductores avanzados y unos 85.000 millones de yuanes a procesadores de inteligencia artificial.

Starlink anunció que su base de clientes ha superado los 9 millones, frente a los 8 millones del mes anterior. El papel de Starlink está creciendo como un pilar clave de ingresos para SpaceX y una fuente de financiación para proyectos a largo plazo.

Donald Trump

Trump reiteró que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional, señalando la actividad naval rusa y china cerca del territorio. Trump también dijo que Estados Unidos podría vender o retener el petróleo confiscado a Venezuela, incluso potencialmente usarlo para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), y que los buques confiscados permanecerán bajo control estadounidense.