El oro sube 1.2 % intradía y se mantiene en tendencia alcista

Factores fundamentales que impulsan el oro El repunte del oro se ve respaldado por la debilidad del dólar estadounidense y el aumento de la demanda de activos refugio ante la creciente incertidumbre económica en EE.UU. Las tensiones comerciales continúan siendo un factor clave: El expresidente Donald Trump , en una entrevista con Fox News, reconoció que la economía estadounidense podría entrar en una "fase de transición" , sin descartar una posible recesión debido a sus políticas arancelarias.

, en una entrevista con Fox News, reconoció que la economía estadounidense podría entrar en una , sin descartar una posible recesión debido a sus políticas arancelarias. Washington decidió retrasar por un mes la imposición de aranceles del 25 % a productos canadienses y mexicanos , mientras que Canadá mantiene sus represalias comerciales y China aplicó nuevas tarifas a productos agrícolas de EE.UU.

, mientras que Canadá mantiene sus represalias comerciales y China aplicó nuevas tarifas a productos agrícolas de EE.UU. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció la creciente incertidumbre económica, pero no mostró urgencia en modificar la política monetaria. Perspectivas El oro (GOLD) avanza un 1.2 % en la jornada, cotizando en 2920.67 y consolidándose cerca de la resistencia en 2922.08. La estructura técnica sigue favoreciendo a los compradores, con la media móvil de 50 periodos por encima de la de 200, lo que refuerza el sesgo alcista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra un sólido impulso sin alcanzar niveles de sobrecompra, mientras que el ADX indica una tendencia moderada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Escenarios clave para el oro Escenario alcista: Un quiebre y consolidación por encima de 2922.08 podría llevar al precio hacia la resistencia clave en 2930.55 .

Un quiebre y consolidación por encima de podría llevar al precio hacia la resistencia clave en . Escenario bajista: Si el oro pierde la directriz alcista y cae por debajo de 2906.70, el siguiente soporte relevante se encuentra en 2879.86. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "