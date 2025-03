El oro sube ante la incertidumbre sobre conversaciones entre Putin y Trump

El precio del oro registra un incremento en los mercados internacionales debido a la incertidumbre generada por la falta de avances en las negociaciones entre Vladímir Putin y Donald Trump. Según declaraciones del asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, aún no hay un acuerdo para una conversación entre ambos líderes, lo que ha elevado la demanda de activos refugio como el metal precioso. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores clave detrás del repunte del oro: Ausencia de diálogo entre Rusia y EE. UU.: Ushakov confirmó que no se espera una llamada entre Putin y Trump en el corto plazo, lo que aumenta la incertidumbre geopolítica.

Tensión en los mercados: La falta de claridad sobre las relaciones entre ambas potencias genera volatilidad y eleva la búsqueda de activos seguros.

Demanda de refugio: Los inversores recurren al oro como protección ante posibles escaladas de tensiones políticas y económicas. En este contexto, el metal precioso ha reaccionado al alza, reflejando el nerviosismo del mercado ante la incertidumbre diplomática entre Washington y Moscú.

