Leer más

Inflación en Reino Unido

03:06 17 de septiembre de 2025

Informe de inflación en Reino Unido

  • IPC: 3,8% interanual. Pronóstico: 3,8% interanual. Anterior: 3,8%.

  • IPC: 0,3% intermensual. Pronóstico: 0,3%. Anterior: 0,1%.

  • IPC subyacente: 0,3% intermensual. Anterior: 0,2%.

  • IPC subyacente: 3,6% interanual. Pronóstico: 3,7%. Anterior: 3,8%.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

18.09.2025
17:29

Empresa de la semana: Micron Technology

Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama...

 16:39

Almacenamiento de gas natural por encima de las expectativas

El informe de almacenamiento de gas natural de la EIA de hoy mostró una inyección neta de 90 mil millones de pies cúbicos (Bcf) para...

 16:28

Nuevo máximo histórico en el S&P 500

Las bolsas estadounidenses abren la sesión del jueves con un ánimo positivo, respaldadas por una combinación de mejores datos macroeconómicos...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo