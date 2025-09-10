El oro sube antes del informe del IPP de EE.UU

El oro subió casi un 1% hoy, a la espera de los datos de inflación de precios al productor de EE. UU. de agosto, que se publicarán a las 13:30 p.m. La plata y el platino también están subiendo, con aumentos de más del 1% y casi el 3%, respectivamente. Una inflación estadounidense menor de lo esperado podría servir como catalizador adicional para los metales. El mercado prevé un aumento interanual del 3,5%, en comparación con el 3,7% de julio.

Dados los sólidos fundamentos, reforzados además por factores geopolíticos y los enormes déficits gubernamentales, junto con las crecientes expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, podemos esperar que el repunte de los metales preciosos continúe. A largo plazo, el área de los 4.000 dólares por onza podría servir como una fuerte zona de resistencia. Hoy, la geopolítica es probablemente el principal factor impulsor del oro, ya que la OTAN se encuentra cerca del Artículo 4 tras el incidente con drones en el este de Polonia.