El oro sube cerca de un nuevo récord con la atención puesta en los datos de empleo

Las expectativas de recortes de tipos de la Reserva Federal y la publicación de la nómina no agrícola podrían mover el precio del lingote, que no rinde .

El oro encadena su quinto día al alza y se aproxima a un nuevo récord , en un mercado atento a las valoraciones tecnológicas y a las tasas en EE. UU.

El oro extiende su racha y el mercado vuelve a mirar el “riesgo”

El oro subió por quinto día, acercándose a un nuevo récord, con las dudas sobre las valoraciones de las acciones tecnológicas y las perspectivas de los costos de endeudamiento en Estados Unidos en el primer plano de las mentes de los inversores.

En este contexto, el metal precioso avanzó hasta un 1,2% y se sitúa en su racha alcista más larga desde que alcanzó un máximo histórico en octubre. El viernes, el oro y la plata sufrieron un retroceso repentino desde los máximos del día en una amplia aversión al riesgo, ya que los operadores de Wall Street recogieron ganancias gracias a los mayores éxitos del año en inteligencia artificial. El oro se considera a veces una forma de protegerse contra las caídas de la renta variable, aunque su correlación a corto plazo con las acciones ha aumentado en los últimos meses.

Reserva Federal, datos laborales y el impacto en el precio del lingote

Las previsiones para los precios del lingote también se verán afectadas por las expectativas de recortes de tipos de interés de la Reserva Federal el próximo año. Las débiles cifras de la nómina no agrícola estadounidense publicadas el martes aumentarían la posibilidad de más reducciones, lo que favorecería al oro, que no rinde.

El oro sigue subiendo tras el último recorte de tipos de interés de la Fed

Las compras de los bancos centrales y la demanda de activos refugio refuerzan la fortaleza del lingote

Trump, tasas de interés y la próxima presidencia de la Fed en el radar

En una entrevista con el Wall Street Journal el viernes, el presidente Donald Trump instó a una drástica reducción de las tasas de interés y afirmó que espera que el próximo presidente de la Reserva Federal le consulte sobre política monetaria. Nombró a Kevin Hassett y Kevin Warsh como sus principales candidatos para suceder a Jerome Powell.

Rendimiento anual y flujos: ETFs y demanda oficial sostienen el avance

El oro ha aumentado alrededor de un 65% este año y la plata ha más que duplicado su valor, y ambos metales van camino de lograr su mejor desempeño anual desde 1979. Las tenencias en fondos cotizados en bolsa respaldados por oro han aumentado todos los meses de este año, excepto mayo, según el Consejo Mundial del Oro.

“Seguimos esperando que las compras continuas de los bancos centrales, junto con los flujos de inversores privados bajo la flexibilización de la Fed, eleven el precio del oro a 4.900 dólares para finales de 2026”, declararon en una nota analistas de Goldman Sachs Group Inc., entre ellos Lina Thomas. La elevada acumulación por parte de los bancos centrales fue una tendencia de varios años, afirmaron, reiterando la previsión de compras mensuales promedio de 70 toneladas en 2026.

Escenario 2026 según ANZ: un año de “dos mitades”

El oro se enfrenta a un año de dos mitades en 2026, alcanzando un máximo cercano a los 4.800 dólares antes del final del segundo trimestre, antes de retroceder, según informaron en una nota los analistas de ANZ Group Holdings Ltd., Soni Kumari y Daniel Hynes. También citaron como factores de apoyo los flujos de inversión resilientes y las compras de los bancos centrales.

Plata: escasez, apuestas especulativas y el factor “minerales críticos” en EE. UU.

Mientras tanto, la plata se ha visto impulsada en las últimas semanas por las apuestas especulativas sobre la persistente escasez de oferta tras una contracción histórica en octubre. El metal blanco, que alcanzó un récord de 64,6573 dólares la onza el viernes, seguirá encontrando apoyo en el déficit del mercado, así como en la resiliencia de la demanda industrial y la incertidumbre en torno a la política de importación de EE. UU., según ANZ.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) añadió la plata a su lista de minerales críticos el mes pasado, y los operadores se muestran cautelosos a la hora de sacar plata de Estados Unidos en caso de que se impongan aranceles de importación posteriormente. Los analistas de ANZ afirmaron que esperaban que la plata quedara excluida de los aranceles, y que la confirmación de dicha decisión probablemente provocaría salidas del metal y aliviaría la escasez.

Cotizaciones: oro cerca del récord, plata recupera y metales del grupo platino suben

El oro subió un 0,9%, hasta los 4.339,22 dólares la onza a las 10:46 h en Londres, acercándose al récord de octubre de 4.381,52 dólares. La plata avanzó un 2,8%, hasta los 63,7102 dólares, recuperando las pérdidas del viernes. El platino llegó a subir un 3,2%, alcanzando su máximo desde septiembre de 2011, y el paladio también subió. El índice Bloomberg Dollar Spot bajó un 0,1%.