El oro sube ligeramente impulsado por expectativas de política monetaria de la Fed

El oro subió levemente hasta el nivel de 2.375 dólares la onza el viernes, recortando la caída del 1% de la sesión anterior, mientras los mercados seguían analizando los últimos datos económicos en busca de pistas sobre las perspectivas de política de la Reserva Federal. Tanto los indicadores mensuales generales como los básicos del deflactor del PIB de EE. UU. reflejaron niveles más altos de lo esperado del informe del segundo trimestre publicado esta semana. Aun así, las sorpresas al alza no fueron lo suficientemente grandes como para calmar las apuestas de que la Reserva Federal va a realizar múltiples alzas de tasas este año. Un recorte de tasas de 25 puntos básicos en septiembre seguía totalmente descontado, seguido de dos recortes de tasas más este año para un total de 75 puntos básicos en recortes este año. La disminución de los costos de endeudamiento respalda la demanda de lingotes debido al menor costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos de intereses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mientras tanto, el Banco Popular de China redujo extraordinariamente la tasa de su facilidad de mediano plazo, añadiendo otra capa de apoyo al mercado del oro. GOLD El oro ha realizado una reciente ruptura de la resistencia clave en 2381, lo cual indica el fin de la secuencia de máximos decrecientes, sugiriendo un posible cambio de tendencia al alza a corto plazo. Además, la SMA de 50 periodos ha cambiado su pendiente a positiva, indicando la posibilidad de un cruce dorado con la SMA de 200 periodos. La amplitud del siguiente impulso sugiere un objetivo técnico mínimo en 2407.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "