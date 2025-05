El oro sube mientras el dólar se debilita 📈

El oro avanza hoy por encima del 1%, superando los 3.300 d贸lares por onza y poniendo a prueba un nivel t茅cnico clave. Este nivel corresponde al l铆mite superior de una formaci贸n de bandera alcista, reforzado por la parte superior de un canal de precios y el retroceso de Fibonacci del 61,8% de la onda bajista de la segunda quincena de junio. Una ruptura decisiva por encima de los 3.350 d贸lares por onza podr铆a indicar otro fuerte impulso alcista a medio plazo para el oro. La demanda de activos refugio se mantiene s贸lida, en medio de un enfriamiento parcial de la confianza en Wall Street, un d贸lar estadounidense m谩s d茅bil y se帽ales de una disminuci贸n de la demanda de bonos del Tesoro estadounidense. Las cargas fiscales adicionales derivadas del programa de recortes de impuestos de Donald Trump tambi茅n contribuyen. El 铆ndice del d贸lar estadounidense baja hoy un 0,7%, lo que impulsa a煤n m谩s el ascenso en el mercado de metales preciosos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Precio del oro 聽 Fuente : Xstation5

