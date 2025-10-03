El oro sube un 0,5% en medio del cierre del gobierno de EE. UU. y las apuestas sobre los tipos de la Fed 📈

- La crisis política en EE. UU. y el aumento de las tensiones geopolíticas están impulsando los precios del oro.
- El mercado de predicciones Kalshi sugiere que el cierre del gobierno durará unos 15 días.
- BofA Global Research ha cambiado su pronóstico de recorte de tipos de la Fed de diciembre de este año a octubre.
El oro se aprecia más del 0,5% mientras el dólar estadounidense se debilita. Las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal aumentan ante el debilitamiento del mercado laboral y la ausencia de datos del NFP, debido a la suspensión temporal de empleos del personal gubernamental de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
- La expectativa de que la Fed no quiera arriesgarse a retrasar un rescate para el mercado laboral tras las débiles cifras de ADP está impulsando la demanda de activos refugio, lo que lastra al dólar.
Como resultado, el oro continúa su fuerte repunte, acercándose a los 3.900 dólares por onza. El RSI en el gráfico diario ha superado los 80, alineándose con varios picos locales previos en el precio del metal.
Fuente: Plataforma de XTB
