El oro sube un 1,5%🪙

馃搱El metal precioso sube hacia nuevos m谩ximos hist贸ricos El precio del oro est谩 rompiendo su reciente resistencia para alcanzar nuevos m谩ximos hist贸ricos, manteni茅ndose en su tendencia alcista de meses. El menor IPP en EE. UU. y el creciente n煤mero de solicitudes de subsidio por desempleo son tranquilizadores en t茅rminos del pr贸ximo recorte de tasas en EE. UU. Las menores tasas de inter茅s en la primera econom铆a del mundo reducir谩n la rentabilidad del mercado de bonos, acelerando as铆 la demanda de metales preciosos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El oro se dispara por encima del techo de la consolidaci贸n local, alcanzando nuevos m谩ximos hist贸ricos. Por un momento, es crucial mantener el precio por encima del nivel de $2530 para determinar si el oro se mantendr谩 en su tendencia alcista a largo plazo. Fuente: xStation5 El Banco Central Europeo (BCE) acaba de bajar las tasas de inter茅s, pero no dio ninguna pista sobre lo que podr铆a hacer a continuaci贸n. Esto provoc贸 que el euro se volviera m谩s fuerte que el d贸lar estadounidense, lo que hizo subir los precios del oro. Hist贸ricamente, el oro ha aumentado su valor justo despu茅s de los recortes iniciales de las tasas de inter茅s por parte de los bancos centrales. En las primeras semanas, los precios del oro han aumentado normalmente m谩s del 10%, y rara vez han ca铆do m谩s del 5%. Durante los dos a帽os siguientes, el oro ha repuntado normalmente alrededor del 20% de media. Sin embargo, los mayores aumentos han sido de alrededor del 30%, y las mayores ca铆das han sido inferiores al 2%. En algunos casos extremos, el oro ha aumentado m谩s del 40% o ha bajado m谩s del 15% (como en 1984). Fuente: XTB Research / Bloomberg Finance L.P.

