El oro y la plata continúan su rally alcista

Estamos comenzando una nueva semana de negociación en los mercados financieros internacionales. Como recordatorio, la sesión del viernes fue testigo de importantes repuntes en los metales preciosos (oro y plata), que superaron sus picos históricos o de varios años. Además, Bitcoin superó los 67,000$, allanando el camino para una nueva prueba de resistencias psicológicamente importantes cerca de los 70,000$. En ambas clases de instrumentos, los movimientos observados se prolongan hoy, con el oro sumando un 0,3%, la plata sumando más del 1% y Bitcoin un 0,5%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Situación en China En Asia, el tema número 1 hoy resulta ser la decisión del Banco Popular de China de recortar las tasas de préstamo anuales y a 5 años. Sin embargo, la decisión ya había sido anunciada anteriormente por los funcionarios chinos, por lo que la reacción de los mercados a la decisión es insignificante hoy. UBS elevó su pronóstico para el crecimiento del PIB real anual de China en 2024 al 4,8% (desde el 4,6%) Los índices de China continental están subiendo casi un 1% hoy, mientras que el Hang Seng está bajando un 0,7% en valor. Al mismo tiempo, los futuros apuntan a una apertura a la baja en las sesiones europeas y estadounidenses de hoy. Otras noticias de la mañana En el mercado de divisas de hoy, estamos viendo principalmente ganancias considerables en el yen japonés, con el dólar canadiense y la libra esterlina, entre otros, cotizando bajo presión.

El primer ministro israelí, Netanyahu, dijo que no se deja intimidar por sus objetivos bélicos después de un ataque con drones en su residencia privada. El crudo Brent está ganando casi un 0,2% hoy.

El calendario macro para la sesión de hoy está relativamente vacío. El lunes, hablarán representantes de la Reserva Federal, incluidos Logan, Kashkari, Schmidt, Daly. En Europa, sin embargo, los inversores conocerán los datos del IPP de Alemania y los datos del mercado laboral polaco por la mañana. Mapa de calor que muestra la volatilidad de los pares de divisas individuales en este momento. Fuente: xStation

