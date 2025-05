El par libra/dólar (GBP/USD) cae un 0,25%. 📌

Bank of England expected to cut interest rates by 25 bps to 4.25% today 馃攷 Tras la conferencia de ayer del presidente de la Reserva Federal, la atenci贸n de los inversores se dirige al Banco de Inglaterra, que anunciar谩 su decisi贸n sobre los tipos de inter茅s a la 1:00 p.m. Las preocupaciones sobre el crecimiento econ贸mico han incrementado las expectativas de nuevos recortes (el 煤ltimo fue en febrero) para mitigar el riesgo de un mayor estancamiento, lo que aportar铆a mayor certidumbre a consumidores y empresas. La decisi贸n de hoy compite en relevancia con el anuncio de un 鈥gran acuerdo comercial con representantes de un pa铆s muy grande y altamente respetado鈥, que Trump anticip贸 anoche. Los aranceles siguen siendo un riesgo importante para la recuperaci贸n econ贸mica del Reino Unido, por lo que la especulaci贸n en torno al acuerdo ha generado alta volatilidad en la libra esterlina. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Expectativas para la decisi贸n de hoy Vuelven los recortes de tipos 鈥 el mercado espera un recorte de 25 puntos b谩sicos hasta el 4,25%, con una votaci贸n interna de 8 a 1 a favor de reducir los tipos. La miembro del Comit茅 de Pol铆tica Monetaria, Swati Dhingra, podr铆a respaldar un recorte m谩s agresivo de 50 puntos b谩sicos (Bloomberg).

Revisi贸n de previsiones de PIB 鈥 el crecimiento en 2025 podr铆a ser revisado al alza, mientras que 2026 podr铆a ver una rebaja por el impacto de las pol铆ticas comerciales de EE. UU.

Persistencia del proceso desinflacionario 鈥 el IPC baj贸 al 2,6% en marzo desde el 2,8% de febrero. Sin embargo, las previsiones apuntan a un pico local hacia mediados de 2025 en torno al 3,3% interanual. El BoE planea mantener un objetivo de inflaci贸n del 2,0%, con proyecciones de una desaceleraci贸n del crecimiento de precios m谩s all谩 de ese pico.

Giro dovish 鈥 aunque el Comit茅 de Pol铆tica Monetaria probablemente mantenga un tono cauteloso, la debilidad de la recuperaci贸n y la incertidumbre podr铆an llevar a una postura m谩s acomodaticia en los pr贸ximos meses. En concreto, se contempla que el t茅rmino 鈥済radual鈥 en la pol铆tica monetaria del BoE sea eliminado, se帽alando una mayor probabilidad de recortes m谩s frecuentes.

聽 Fuente: XTB Research 驴Qu茅 descuenta actualmente el mercado? El mercado monetario ya descuenta completamente el recorte de tipos de hoy y asigna cerca de un 60% de probabilidad a una nueva flexibilizaci贸n en junio. Comentarios de miembros del Comit茅 de Pol铆tica Monetaria (MPC) en abril se帽alaron una preocupaci贸n relativamente baja por la inflaci贸n, sugiriendo en cambio presiones desinflacionarias derivadas de los aranceles de EE. UU.. La desaceleraci贸n del crecimiento de precios tambi茅n podr铆a verse reforzada por un debilitamiento del d贸lar estadounidense.

Fuente: Bloomberg Finance L.P. Primer acuerdo comercial entre EE.鈥疷U. y el Reino Unido Hoy, Trump tiene previsto celebrar una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que se presentar铆a un acuerdo comercial con un socio estadounidense. Fuentes confidenciales citadas por el New York Times afirman que dicho pa铆s es, efectivamente, el Reino Unido. Seg煤n los informes, el acuerdo probablemente adopte la forma de un memorando o marco para futuras negociaciones, en lugar de un tratado comercial definitivo. Sin embargo, se especula que el documento podr铆a incluir reducci贸n de aranceles sobre acero brit谩nico y autom贸viles, as铆 como rebajas arancelarias en productos agr铆colas. A principios de esta semana, el Reino Unido tambi茅n firm贸 un acuerdo de libre comercio con la India, que reducir谩 o eliminar谩 aranceles sobre exportaciones clave al pa铆s asi谩tico (cordero, whisky, equipos m茅dicos, maquinaria). A cambio, el Reino Unido reducir谩 los aranceles sobre productos indios como ropa y alimentos. Como resultado, se espera que el volumen comercial entre ambos pa铆ses aumente en aproximadamente 25.500 millones de libras, reduciendo as铆 la dependencia brit谩nica de las importaciones provenientes de la UE. Par libra/d贸lar (GBP/USD) 鈥 Intervalo diario (D1) El par GBP/USD registra una ca铆da del 0,16% en la sesi贸n de hoy, anticip谩ndose a la decisi贸n del Banco de Inglaterra. Sin embargo, la presi贸n vendedora en el par est谩 m谩s relacionada con la fortaleza del d贸lar estadounidense (USD) que con una debilidad particular de la libra esterlina (GBP). De hecho, la libra se mantiene entre las monedas con mejor desempe帽o hoy, aunque las ganancias del USD son m谩s fuertes, lo que empuja al par a la baja. Desde una perspectiva t茅cnica, el par se ha mantenido en una tendencia alcista dentro de un canal ascendente desde comienzos del a帽o. El l铆mite superior del canal se ubica actualmente cerca del 谩rea de 1,34 GBP/USD, mientras que el soporte m谩s cercano en la parte baja ronda los 1,32 GBP/USD. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "