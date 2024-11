El par USD/JPY cae un 1,15% 📉

El yen japon茅s est谩 registrando una apreciaci贸n muy fuerte hoy, y podemos buscar razones para ello en los datos de inflaci贸n de la regi贸n de Tokio. El mercado tom贸 la lectura m谩s alta de lo esperado de las presiones de precios de Jap贸n como una se帽al de una probable subida de tipos del BoJ en diciembre, de la que los economistas todav铆a no est谩n convencidos. El par cay贸 desde un m谩ximo de 156 a mediados de noviembre, rompiendo una racha alcista, y ahora se negocia por debajo de la barrera psicol贸gica de 150. La inflaci贸n preliminar del IPC de la regi贸n de Tokio subi贸 un 2,6% interanual en noviembre, superando las previsiones del 2,2% tras el 1,8% anterior, y el IPC b谩sico del 2,2%, frente al 2% previsto y el 1,8% anterior. Los precios de los alimentos frescos, excluida la energ铆a, subieron un 1,9% interanual, en l铆nea con las previsiones. La tasa de desempleo indic贸 un 2,5%, frente al 2,4% anterior.

Sin embargo, otros datos de Jap贸n no tuvieron tan buena suerte. La producci贸n industrial de Jap贸n en octubre aument贸 un 1,6% interanual, por debajo del 2% previsto. En t茅rminos intermensuales, aument贸 un 3% frente al 4% previsto y al 1,6% anterior. Sin embargo, el Ministerio de Econom铆a estima que la producci贸n caer谩 un -2,2% intermensual en noviembre y un -0,5% intermensual en diciembre. Las ventas minoristas de Jap贸n en octubre aumentaron un 1,6% interanual, y se prev茅 que aumenten un 2% despu茅s del 0,5% de septiembre. El crecimiento intermensual indic贸 un 0,1% frente al 0,4% previsto. La confianza del consumidor japon茅s indic贸 un 36,4%, frente al 36,5 esperado, ligeramente por encima del 36,2 anterior. Los inicios de construcci贸n de viviendas cayeron un -2,9% interanual frente al -2% previsto y el -0,6% de ca铆da anterior. Los datos publicados en Jap贸n ofrecen a primera vista un panorama mixto, ya que la inflaci贸n aument贸 ligeramente m谩s de lo esperado, pero las ventas minoristas y la producci贸n industrial decepcionaron con las previsiones. Aun as铆, los datos de ventas industriales y minoristas fueron superiores en t茅rminos interanuales y mensuales. El Banco de Jap贸n decidir谩 sobre los tipos de inter茅s el 18 de diciembre, y las cotizaciones del par USD/JPY parecen reflejar una probabilidad ligeramente mayor de un aumento de los tipos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del par USD/JPY聽 El par USD/JPY est谩 retrocediendo por debajo de la media m贸vil exponencial de 200 sesiones (la l铆nea roja EMA200) en el intervalo diario de hoy, lo que indica una posible reversi贸n de la tendencia. Para los alcistas, el objetivo ahora sigue siendo el nivel 150, que ha pasado de soporte a resistencia. El USD/JPY cae por debajo de 150 mientras los mercados reaccionan a una lectura preliminar del IPC de Tokio m谩s alta de lo esperado. Fuente: xStation5

