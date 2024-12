El par USD-JPY sube antes del NFP 🔔

馃攷 Informe clave del mercado laboral de EE. UU. a las 10:30 GMT -3 Hoy, los inversores recibir谩n el informe del mercado laboral de EE. UU. de noviembre. A las 10:30 GMT -3, conoceremos el estado actual de la econom铆a estadounidense. Este ser谩 el 煤ltimo informe de empleo importante antes de la decisi贸n de la Fed del 18 de diciembre. 驴Qu茅 esperar de los datos? Bloomberg Economics espera un aumento de las n贸minas no agr铆colas de noviembre de 182.000 puestos de trabajo, ligeramente por debajo del pron贸stico de consenso de 218.000.

Los datos de octubre probablemente se revisar谩n al alza de 12.000 a m谩s de 50.000 puestos de trabajo, pero el crecimiento laboral subyacente sigue siendo d茅bil.

La d茅bil lectura de octubre, en parte atribuida a los huracanes, y el decepcionante repunte de noviembre sugieren grietas m谩s profundas en el mercado laboral.

Se espera que la mayor铆a de los sectores muestren una mejora en comparaci贸n con los datos de octubre, excepto el sector del ocio y la hosteler铆a, donde el repunte puede ser m谩s d茅bil de lo previsto.

Se espera que un gran aumento de la fuerza laboral (se estima que llegar谩 a +389.000) impulse la tasa de desempleo al alza. El promedio actual apunta al 4,15%, con un l铆mite inferior y superior del 4,0-4,3%.

El 煤ltimo informe del Censo Trimestral de Empleo y Salarios (QCEW) sugiere que desde el tercer trimestre de 2023 hasta la primera mitad de 2024, los informes de empleo pueden haber sobreestimado el ritmo de crecimiento en unos 100.000 empleos por mes. Suponiendo patrones similares para la segunda mitad de 2024 (el informe a煤n no se ha publicado), se puede concluir que los datos actuales tambi茅n est谩n significativamente inflados y que el mercado laboral no es tan fuerte como podr铆a parecer.

La suposici贸n de un informe QCEW igualmente d茅bil para la mitad actual del a帽o podr铆a estar respaldada por el creciente n煤mero de quiebras entre las peque帽as y medianas empresas.

El promedio semestral de las n贸minas no agr铆colas se sit煤a actualmente en 133.000. Despu茅s de ajustar esta posible sobreestimaci贸n, la tasa real de crecimiento del empleo puede ser tan baja como alrededor de 30.000 empleos por mes, lo que es insuficiente para estabilizar la tasa de desempleo.

Si bien el informe de empleo de noviembre probablemente seguir谩 respaldando un recorte de las tasas de inter茅s en diciembre por parte de la Fed, el informe de inflaci贸n del IPC de noviembre de la pr贸xima semana influir谩 en la decisi贸n final. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La desviaci贸n est谩ndar de los datos de NFP de hoy es de alrededor de 35.000, lo que significa que las lecturas que se encuentren dentro de este rango con respecto al promedio pueden ser tratadas por el mercado como si estuvieran dentro de las expectativas, lo que limita la volatilidad general del mercado. Fuente: Bloomberg Financial LP Recientemente, los comentarios de los banqueros centrales se han vuelto ligeramente m谩s agresivos. Powell ha mencionado repetidamente que la econom铆a estadounidense est谩 funcionando bien, lo que significa que la Fed no necesita apresurarse a reducir las tasas de inter茅s. A pesar de estos comentarios, el 铆ndice S&P 500 contin煤a su fuerte tendencia alcista. Fuente: Bloomberg Financial LP En este momento, antes de la publicaci贸n de los datos del NFP, el mercado espera que la Fed recorte las tasas de inter茅s al 4,5% el 18 de diciembre de este a帽o con una probabilidad del 68%. Fuente: Bloomberg Financial LP USDJPY (intervalo D1) El par USDJPY est谩 subiendo un 0,40% antes del informe del mercado laboral de EE. UU. El par de divisas se mantiene en un nivel de soporte clave por encima de los 150 JPY por USD. Cualquier sorpresa en los datos del NFP podr铆a desencadenar un aumento significativo en la volatilidad para este par. En caso de que los datos sean m谩s d茅biles de lo esperado, no se puede descartar un fuerte debilitamiento del d贸lar. Como resultado, es posible que veamos al par USDJPY atravesar la zona de soporte por debajo del nivel de 150 y continuar su movimiento a la baja. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "