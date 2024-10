El par USD-MXN repunta 1.4%

El peso mexicano desploma tras aprobación de reforma militar El tipo de cambio registró una subida significativa, ubicándose en 19.64 pesos mexicanos por dólar, después de la polémica aprobación de la reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional al Ejército mexicano. Esta medida, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido duramente criticada por la oposición, que teme una posible "militarización ilimitada" de la seguridad pública en el país. En una sesión maratónica que se extendió durante la noche y culminó en la mañana, el Senado mexicano aprobó la reforma con 86 votos a favor y 42 en contra. La iniciativa otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control administrativo de la Guardia Nacional, compuesta por más de 130,000 elementos. La aprobación de esta reforma ha generado incertidumbre política en los mercados, lo que ha afectado la confianza de los inversores y ha ejercido presión sobre el peso mexicano, reflejando el nerviosismo ante los posibles efectos de la militarización en el estado de derecho y la gobernabilidad del país. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5.



