El par USD-MXN retrocede: fluctuaciones y expectativas ante la debilidad del dólar estadounidense

El peso mexicano muestra un rango de variación en la sesión de hoy entre los 20.01 y 20.16 pesos por dólar, impulsado principalmente por la debilidad del dólar estadounidense y datos económicos mixtos en México. Este comportamiento refleja tanto factores externos como internos que influyen en la percepción de riesgo y en las decisiones de inversión en el mercado de divisas. Factores Externos: Debilidad del Dólar Estadounidense El dólar estadounidense ha experimentado una caída a nivel global en la apertura de los mercados asiáticos. Entre los elementos que explican esta situación destacan: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Encuestas electorales en EE. UU. : La última encuesta de ABC News e Ipsos mostró a la actual vicepresidenta Kamala Harris liderando con un 49% frente al 46% del ex presidente Donald Trump. Además, datos del New York Times sugieren que Harris está adelante en cinco de los siete estados clave que determinarán la elección presidencial. Este posible escenario genera incertidumbre, lo que tiende a debilitar al dólar.

Expectativa de recorte en tasas de interés por parte de la Fed: Existen especulaciones de que la volatilidad de los mercados tras las elecciones podría motivar a la Reserva Federal a aplicar un recorte adicional de 50 puntos básicos en su próxima reunión el jueves, como medida preventiva para calmar los mercados. Este potencial recorte pesa sobre el dólar, incentivando el flujo hacia activos de mayor rendimiento, como el peso mexicano. Factores Internos: Datos Económicos Mixtos en México Por otro lado, los datos recientes de la economía mexicana presentan una mezcla de señales. La inversión fija bruta en México cayó un 1.9% interanual en agosto de 2024, tras un incremento del 6.4% en el mes anterior. Esta disminución se debe principalmente a la reducción de la inversión en construcción (-6.1%), con una caída marcada en la construcción no residencial (-8.7%), aunque suavizada en parte por un incremento en maquinaria y equipo (3.5%). Esto indica una desaceleración en la inversión productiva, lo que podría limitar el crecimiento económico en el corto plazo. Adicionalmente, se esperan más datos económicos relevantes esta semana: Calendario Económico para México Miércoles, 6 de noviembre de 2024 : Exportaciones automotrices interanual (octubre) : Se registró un crecimiento del 4.8% , superando ampliamente el consenso del 3.0%. Producción automotriz interanual (octubre) : Aumento del 11.7% , también superior al consenso de 4.0%.

Jueves, 7 de noviembre de 2024 : Tasa de inflación mensual (octubre) : Registrada en 0.05% , por debajo del consenso de 0.51%, lo cual podría aliviar algunas presiones inflacionarias a corto plazo. Tasa de inflación interanual (octubre) : Alcanza el 4.58% , levemente por debajo del consenso de 4.72%, señal de una posible estabilización de los precios. Inflación subyacente mensual (octubre) : Registrada en 0.28% , frente al consenso de 0.34%. Inflación subyacente interanual (octubre) : Subió al 3.91% , en línea con el consenso de 3.86%, lo cual indica un control relativamente estable sobre la inflación básica.

Implicaciones para el Peso Mexicano La combinación de un entorno de dólar débil, expectativas de recorte de tasas en EE. UU. y datos económicos sólidos en el sector automotriz mexicano podría sostener el atractivo del peso a corto plazo. Sin embargo, la desaceleración en la inversión fija y las expectativas de inflación indican que los fundamentos económicos siguen siendo mixtos, lo que podría limitar el potencial de apreciación del peso en el mediano plazo. Fuente: xStation5. El tipo de cambio se encuentra actualmente en la zona de soporte clave en 20.0140, tras haber caído desde el nivel de resistencia en 20.2802. Los retrocesos de Fibonacci muestran una zona de resistencia entre el 50% (20.1520) y el 61.8% (20.1846), lo que podría actuar como techo si el par intenta una recuperación. Si el precio logra mantenerse por encima de los 20.0140 y supera la resistencia en 20.1194, el próximo objetivo sería el rango de 20.1520 a 20.1846, correspondiente al 50%-61.8% de Fibonacci. Una ruptura de esta zona abriría la puerta a un movimiento hacia 20.2309. Si el par USD-MXN pierde el soporte en 20.0140, el siguiente nivel a observar es 19.9544, y una ruptura de este nivel podría llevar el precio hacia 19.9302, señalando una extensión de la presión bajista.

