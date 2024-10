El par USD-MXN se incrementa un 0.3% y el tipo de cambio vuelve a alcanzar los 20 pesos por dólar.

El peso mexicano mantuvo una tendencia a la baja por cuarto día consecutivo, cayendo un 0.3% en el transcurso de la jornada de hoy, con un tipo de cambio que osciló entre un máximo de $20.02 y un mínimo de $19.83. Al cierre de esta edición, el USD/MXN cotiza en $19.92, un aumento del 0.28% respecto a su precio de apertura. Factores externos impulsan al dólar El fortalecimiento del dólar estadounidense ha sido impulsado por datos económicos sólidos en Estados Unidos. Las ventas minoristas de septiembre superaron las expectativas, creciendo un 0.4% mensual, mientras que los reclamos iniciales de desempleo en la última semana se ubicaron por debajo de lo esperado, reforzando la percepción de fortaleza económica en EE. UU. Estos datos llevaron al índice del dólar (DXY) a subir 0.26% hasta 103.80, superando su promedio móvil de 200 días. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, a pesar de que se espera que la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de noviembre, la moneda estadounidense se ha beneficiado del repunte económico reciente. El peso bajo presión ante posibles cambios en el comercio y perspectivas económicas En México, aunque no se publicaron datos económicos relevantes durante la jornada, el peso mexicano enfrentó presiones adicionales debido a declaraciones del ex presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció su intención de imponer un arancel del 200% a los autos fabricados en México si gana las próximas elecciones. Este anuncio afectó el sentimiento de los inversores, impulsando ventas del peso. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su pronóstico de crecimiento para México en 2024, proyectando un crecimiento del 1.5%, inferior al 1.8% estimado previamente. El organismo anticipa una desaceleración económica más profunda, con un crecimiento esperado de 1.3% para el próximo año, aunque prevé que la inflación continúe acercándose al objetivo del 3% establecido por el Banco de México (Banxico). Resumen de movimientos clave: El peso mexicano tocó un mínimo de $19.83 y un máximo de $20.02 frente al dólar estadounidense.

en 2024. Economistas locales prevén una reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés del Banxico antes de fin de año, con el tipo de cambio esperado en $19.69 para entonces. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio, tras un período de estabilización, comenzó a ascender y encontró resistencia alrededor de los 20.0134, desde donde descendió hasta hallar soporte en la zona de los 19.8269. La tendencia actual es considerada débil, según el indicador ADX, que se sitúa por debajo de los 25 puntos. Sin embargo, el RSI indica que aún hay bastante espacio para el crecimiento de la tendencia si esta logra retomar su impulso. Si el tipo de cambio logra avanzar al alza, podríamos observarlo buscar la zona de los 20.0977. Por otro lado, si se produce un movimiento que rompa el soporte actual, podría dirigirse hacia los 19.7437.

