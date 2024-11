El par USD-MXN sube un 1.6%

El peso mexicano borró sus beneficios recientes frente al dólar, mostrando una caída significativa en la jornada de hoy. Luego de cerrar con una apreciación el día anterior, el tipo de cambio USD-MXN retrocedió 1.6% intradía, con el par de divisas moviéndose en un rango de 19.77 a 20.13. Este retroceso se da en un contexto de incertidumbre económica y presiones externas sobre la divisa mexicana. Factores Externos que Afectan al Peso Mexicano Entre los factores clave que han contribuido a la devaluación del peso destacan: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fortaleza del Dólar Estadounidense: El dólar comenzó a fortalecerse en la sesión estadounidense, impulsado por las decisiones de la Reserva Federal (Fed), que recortó la tasa de interés en 25 puntos base, ubicándola en un rango de 4.50%-4.75%. Aunque una reducción en tasas generalmente debilita la moneda, lo que aconteció inicialmente, los inversionistas ahora esperan pocos recortes en las próximas reuniones, lo que empezó a aumentar la demanda por dólar. Sentimiento del Consumidor en EE.UU.: Los datos preliminares de la Universidad de Michigan mostraron una mejora en el índice de sentimiento del consumidor, que subió a 73 puntos en noviembre desde 70.5 en octubre, superando las expectativas de 71. Esta lectura sugiere confianza en la economía estadounidense, un factor que refuerza al dólar frente a monedas de mercados emergentes como el peso mexicano. Expectativas de Inflación en EE.UU.: A pesar de la fortaleza general del dólar, las expectativas de inflación a un año en EE.UU. disminuyeron ligeramente a 2.6% desde 2.7%, mientras que la expectativa a cinco años subió a 3.1% desde 3.0%. Este comportamiento mixto ha generado incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria a largo plazo, y con ello, volatilidad en los mercados de divisas. Incertidumbre Comercial y el Impacto de la Política de Trump El peso mexicano sigue afectado por la persistente incertidumbre en torno a las políticas comerciales que prometió implementar Donald Trump, particularmente en lo que se refiere a posibles aranceles sobre productos mexicanos. Durante su campaña, Trump propuso imponer aranceles de hasta un 200% o incluso 300% sobre vehículos chinos ensamblados en México que ingresen a EE.UU., lo cual afectaría no solo a México sino también a los proveedores estadounidenses de partes automotrices. Aunque estas políticas podrían encontrar obstáculos para su implementación debido a los acuerdos comerciales del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), la incertidumbre genera nerviosismo entre los inversionistas, poniendo presión adicional sobre el peso. Perspectivas para el Peso Mexicano Fuente: xStation5.



Los indicadores RSI y ADX muestran condiciones de sobrecompra y una tendencia fuerte al alza, respectivamente, lo que sugiere posible agotamiento alcista, en el corto plazo. Si el precio supera con fuerza el nivel de 20.1591, podría extenderse hacia la resistencia en 20.2860 (nivel de 50% de Fibonacci), y luego hasta 20.4129 (61.8% de Fibonacci). Si el precio no logra superar 20.1591 y retrocede, el primer soporte clave se encuentra en 20.0020 (23.6% de Fibonacci), con un posible descenso adicional hacia 19.7589.

