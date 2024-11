El par USDMXN baja ante expectativas de política monetaria y datos de inflación de EE.UU.

El peso mexicano registra hoy una leve estabilización frente al dólar, con una variación de -0.5% en el tipo de cambio que sitúa al par USDMXN en un rango de 20.44 a 20.63. Tras recientes presiones derivadas de factores externos, el mercado observa con atención la evolución de las tensiones comerciales y las expectativas de política monetaria tanto en México como en Estados Unidos. Impacto de las políticas de Estados Unidos y tensiones comerciales La moneda mexicana sigue sintiendo los efectos de la incertidumbre en torno a las propuestas de Donald Trump, especialmente en lo referente a aranceles que podrían afectar directamente a México y a una política migratoria más estricta. El panorama se complica ante las declaraciones de miembros influyentes como Waltz y Rubio, quienes han planteado una postura más agresiva hacia China, sugiriendo la posibilidad de nuevos aranceles que afectarían el comercio global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las economías emergentes, particularmente México, son vulnerables a estos posibles ajustes en la política comercial de EE.UU., ya que dependen en gran medida de las exportaciones hacia el mercado estadounidense. El aumento de las tensiones también impacta el flujo de capital hacia activos de mayor riesgo, lo que puede resultar en presiones adicionales para el peso mexicano. Expectativas de recorte de tasas por parte de Banxico En medio de este entorno adverso, se espera que el Banco de México (Banxico) considere un recorte en las tasas de interés de 25 puntos básicos en su próxima reunión. Este ajuste, de confirmarse, podría buscar incentivar la actividad económica, pero al mismo tiempo, podría estimular la salida de capitales y, por lo tanto, ejercer presiones adicionales sobre el peso. Los analistas señalan que la decisión de Banxico estará condicionada tanto por las tensiones comerciales como por las señales de la economía estadounidense, factores que han contribuido a una marcada volatilidad en el tipo de cambio. Datos de inflación en EE.UU. y posible reacción de la Reserva Federal Hoy, la atención del mercado estará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, cuyos datos se publicarán a las 10:30 AM (GMT -3). Se espera que el IPC registre un aumento interanual del 2.6% en octubre, superando el 2.4% de septiembre, mientras que la inflación subyacente podría mantenerse en 3.3% anual. El resultado de estos datos podría influir en las expectativas del mercado respecto a la próxima decisión de la Reserva Federal (Fed) y el valor del dólar: Una inflación menor a la esperada (particularmente si el IPC subyacente mensual se mantiene en 0% o cae) podría consolidar las expectativas de un recorte en diciembre y desatar una venta de dólares , beneficiando indirectamente al peso mexicano.

En contraste, un IPC mayor a lo previsto podría reactivar las posturas más restrictivas dentro de la Fed, lo que reduciría las probabilidades de un recorte en diciembre, fortaleciendo al dólar frente a divisas emergentes como el peso. Fuente: xStation5. El USDMXN se sitúa en un nivel de soporte cercano a 20.4723, después de una corrección desde su reciente máximo en 20.6522. El RSI sugiere una leve recuperación en momentum, mientras que el ADX muestra una tendencia debilitada, indicando un escenario sin dirección clara. Si el precio logra rebotar desde el soporte en 20.4723, podría buscar nuevamente la resistencia en 20.6522. Una ruptura de este nivel abriría el camino hacia 20.7733 como objetivo próximo. Sin embargo, si el USDMXN rompe el soporte actual, el siguiente nivel a observar está en 20.3129 (nivel de retroceso de Fibonacci 38.2%). Una caída adicional podría llevar al par hacia los 20.2088, que representa el retroceso de 50%.

