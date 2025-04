El Nasdaq 100 cae un 1,3 % y borra las alzas previas tras el anuncio de fuertes aranceles por parte de Trump 📉

El Día de la Liberación presiona el sentimiento en Wall Street. Trump anunció un arancel del 25 % sobre los automóviles extranjeros, que entrará en vigor mañana. Lo más relevante es que Estados Unidos impondrá un arancel mínimo generalizado del 10 % a todas las importaciones. EE. UU. aplicará un arancel del 20 % a las importaciones de la UE y del 34 % a las importaciones provenientes de China.

EE. UU. impondrá un arancel del 30 % a las importaciones desde Sudáfrica.

EE. UU. impondrá un arancel del 49 % a Camboya.

EE. UU. aplicará un arancel del 31 % a Suiza.

EE. UU. aplicará un arancel del 10 % a las importaciones del Reino Unido.

EE. UU. aplicará un arancel del 32 % a las importaciones desde Taiwán.

EE. UU. impondrá un arancel del 24 % a Japón.

EE. UU. aplicará un arancel del 46 % a Vietnam. Trump declaró que: "La tasa recíproca será la mitad de su tasa arancelaria. No serán plenamente recíprocos. A los países que nos traten mal, les calcularemos el total, incluyendo las barreras no monetarias."

